Covid-19…Pour sa femme, il contamine tout le trajet Louga-Sédhiou

L’individu qui a infecté la région de Sédhiou au Covid-19 est un cas à part : Passé par huit villes différentes avant de rentrer chez lui à Sédhiou, l’homme a contaminé 25 personnes dont deux bébés âgés entre 2 mois et 1 an et six autres enfants de moins de 9 ans. Avant d’arriver à son village, il a emprunté trois véhicules de transports collectifs appelés 7 places et deux motos jakarta. Les autorités qui ont pu retracer son parcours entre Louga et Sédhiou, ne le considèrent plus comme un cas communautaire, mais plutôt un contact contaminé par son épouse (l’homme a bravé les interdits pour quitter Sédhiou et aller voir l’une de ses épouses, basée à Louga)