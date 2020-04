Covid-19…Serigne Mbacké Ndiaye exige plus de la Sonatel

La SONATEL peut et doit mieux faire

Au moment où des particuliers, des banques et autres structures moins florissantes donnent des milliards pour soutenir notre pays dans la lutte contre le coronavirus, il n’est pas acceptable que la Sonatel contribue pour près 250 millions en liquidité même si elle offre d’autres services.

Une société qui fait plus de 100 milliards sur le dos des Sénégalais ne doit, en aucun cas, se comporter de la sorte. Et pourtant, nos compatriotes ont toujours décrié les services offerts par cette Multinationale. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le Président Abdoulaye Wade envisageait fortement sa nationalisation après l’élection présidentielle de 2012.

Je suis d’avis que le monde est un village planétaire. Je suis loin, contrairement à d’autres, d’indexer des entreprises étrangères au profit des nationales. Je demande, j’exige même que ces Multinationales nous respectent. Notre pays ne quémande pas, notre pays ne demande pas l’aumône. J’exige le respect et en plus que la Sonatel lui donne ce qui lui revient. Elle nous prend 100 milliards par an. Donc elle peut et doit faire plus.

Abdoulaye Daouda Diallo n’aurait jamais dû s’afficher pour recevoir leur chèque dans ces conditions et circonstances.

Ministre Serigne Mbacke Ndiaye