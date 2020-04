Covid-19 : Ziguinchor, une ville vulnérable de par sa position géographique

Selon nos sources beaucoup de mouvements sont notés au niveaux des frontières du fait de leurs porosités.

Le Sénégal n’ayant toujours pas fermé ses frontières terrestres avec ces pays voisins, les compatriotes établis dans ces pays continuent de rentrer au bercail. Malgré les dispositions prises par les autorités dont les contrôles sanitaires au niveau des entrées officielles, la menace est toujours présente car la plupart des populations passent le plus souvent par les entrées non officielles.

Même si la Gambie et la Guinée ont eux fermé leurs frontières, nombreux sont des populations sénégalaises et même étrangères qui traversent les frontières sans se faire voir et surtout sans se faire contrôler leur état de santé. Une situation dont les autorités administratives et sanitaires comptent remédier le plutôt possible.