Covid-19…Le CRS soutient la région médicale de Kédougou

La région médicale de Kédougou vient de boucler une campagne de sensibilisation des communautés dans les trois districts de la région de Kédougou. .

En effet, dès l’apparition des premiers cas positifs de coronavirus au Sénégal, notamment avec l’affaire du fameux car assurant la liaison Dakar-Kédougou, la Région Médicale de Kédougou a pris toutes les dispositions pour renforcer et améliorer son dispositif d’information et de communication sur le terrain. Ainsi, avec l’accompagnement du Catholic Relief Service (CRS), la région Médicale de Kédougou a organisé une caravane de sensibilisation dans les villages frontaliers avec le Mali et la Guinée abritant des sites d’orpaillage traditionnel dans la période du 26 mars au 24 avril 2020). Le choix des sites s’est fait de concert avec les responsables les EPS (Éducation Pour la Santé) des trois districts et celui du Bureau Régional de l’Education, de l’Information Pour la Santé (R/BREIPS). Ces activités ont été réalisées également en compagnie du Président Régional des Communicateurs Traditionnels.

Ainsi, tous les villages sillonnés ont bénéficié d’informations supplémentaires sur la pandémie du Coronavirus (les modes de transmission, les symptômes, les modes de prévention. Il leur a été recommandé de respecter scrupuleusement les mesures préventives à travers les gestes barrières. Compte tenu de la vulnérabilité de leurs zones (villages abritant des sites d’orpaillage traditionnel ou villages frontaliers), la mission a fait jaillir chez les communautés le sens de la responsabilité et du patriotisme, à savoir, signaler toute personne « étrangère » qui aurait franchi de façon frauduleuse les frontières déjà fermées.

Il faut dire qu’en plus de ces séances de sensibilisation, cet accompagnement du CRS a permis à la Région médicale de Kédougou d’organiser des sessions de renforcement de capacités des acteurs communautaires dans les trois districts, l’organisation d’émissions radiophoniques sur le coronavirus, l’élaboration de spots sur le coronavirus mais également l’organisation d’une mission de supervision au niveau des postes frontaliers avec la Guinée et le Mali.

M Séga Danfakha, le chargé de projet santé du CRS a effectué des missions pour la Planification des activités d’appui à la région médicale de Kédougou dans le cadre de la SBC et la riposte contre le COVID-19 pour le trimestre mai juin juillet 2020. Il a également fait le suivi des activités de riposte de CRS et la région médicale puis visité le dispositif de riposte mis en place à Dindéfélo, Moussala et Ethiolo

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn