Crous Saint-Louis…Le nouveau Directeur Dr Babacar Diop installé

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUS) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a un nouveau patron. Ahmadou Bamba Kâ vient de passer le témoin au Dr Babacar Diop. La cérémonie officielle qui a eu lieu sous la supervision de M. Ndiaye Kane, Inspecteur des Affaires Administratives et Financières (IAAF) au MERSI, s’est déroulée dans une ambiance pleine d’émotion.

Le nouveau directeur du CROUS/UGB compte, ainsi, donner corps au slogan cher au Projet Jub-Jubal-Jubanti. Il en appelle à la bonne volonté de tous les acteurs pour y arriver : « je m’honore d’être à la tête de cette structure, le CROUS/UGB de Saint-Louis. Je remercie le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son chef du gouvernement Ousmane Sonko pour avoir jeté leur choix sur ma modeste personne ».

A l’endroit de la famille du CROUS de Saint-Louis, le nouveau directeur de dire : « J’invite toutes les parties prenantes à former une équipe forte dont chacun de ses membres se fixera comme défi d’œuvrer inlassablement pour le rayonnement de cette université et du CROUS. Nous avons la claire conscience des enjeux qui nous attendent. Nous ne voulons pas décevoir les sénégalais qui ont cru au Projet » dit-il avant de continuer

« C’est pourquoi, nous allons travailler pour que chaque fille et /ou fils du pays puisse(nt) se réaliser. Leurs immenses efforts consentis, leurs sacrifices ne seront pas vains. Vous, les étudiants, vous êtes les premiers partenaires pour l’accomplissement du Projet. Ce Projet est le don de soi, le patriotisme. L’engagement pris par le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous incite davantage à épouser les principes de la transparence et de la droiture pour faire du slogan Jub- Jubal-Jubanti une réalité », a dit dans son speech le Dr Diop.

Le nouveau Directeur du CROUS invite : « Soyons des lanceurs d’alerte de nos propres comportements. Mettons le Sénégal au-dessus de tout. Engageons-nous à la construction d’un Etat où les populations vivent dans le plein épanouissement. Battons-nous pour une université performante dans un Sénégal paisible, juste et prospère ».

Le Dr Babacar Diop a aussi salué les actions entamées par le ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation pour la restauration du calendrier universitaire rudement éprouvé et déréglé ces dernières années. Il dit attacher beaucoup de prix aux chantiers du ministre Dr Abdourahmane Diouf. Il a exprimé son adhésion totale et entière pour une collaboration sincère, franche et fraternelle entre tous les acteurs.

Le nouveau patron du CROUS/UGB Saint-Louis lance un pressant appel aux étudiants et aux partenaires sociaux pour travailler à la pacification de l’espace universitaire. Au final, Dr Diop a salué l’élan patriotique des fournisseurs et autres repreneurs du CROUS et, non sans les inviter au respect des cahiers de charge et à la qualité de service. L’enseignant- chercheur en Sociologie de l’Education n’a pas aussi omis de remercier vivement sa famille biologique et politique pour leur accompagnement vers l’atteinte du graal.

