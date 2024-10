Crue du fleuve Sénégal : La CDS dénonce l’inaction du Gouvernement

La Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) s’est réunie en urgence pour discuter des inondations qui ont frappé les localités riveraines du fleuve Sénégal. Ces inondations, causées par les pluies torrentielles dans la sous-région et la décision d’ouvrir certaines vannes du barrage de Manantali pour éviter sa destruction, ont eu des conséquences catastrophiques.

Plus d’une vingtaine de villes et villages ont été inondés, provoquant des pertes en vies humaines et la destruction de champs et de maisons.

Dans le communiqué, la CDS exprime sa consternation, présente ses condoléances aux familles des victimes, et critique vivement le gouvernement pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires malgré les alertes répétées des autorités météorologiques et de l’OMVS.

Elle déplore également l’absence de déclenchement d’un plan ORSEC pour organiser les secours, accusant les dirigeants actuels de se concentrer sur des activités superficielles au lieu de faire preuve de responsabilité.

La CDS appelle à l’organisation d’une chaîne de solidarité nationale pour soutenir les populations touchées, soulignant que chaque minute est précieuse dans de telles situations.