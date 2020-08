Dakar Dem Dikk roule à grande vitesse vers le précipice : Au Secours !

Dakar Dem Dikk (DDD) est au bord du gouffre. Les syndicalistes au niveau de cette boîte d’État viennent de peindre un bilan peu enviable de cette société nationale des transports. Ils pointent, ainsi, du doigt la gestion calamiteuse, désastreuse et népotique du Directeur Général, Me Moussa Diop : « C’est avec le cœur plein d’amertume que nous brossons la situation qui sévit au niveau de Dakar Dém Dikk. Cette société qui faisait, pourtant, notre fierté, se noie dans les eaux d’une mal gouvernance horrible. Son Directeur Général, en l’occurrence, Me Moussa Diop, y fait la pluie et le beau temps. Il a anéanti tous les acquis engrangés jusque- là : il a cessé d’honorer les cotisations d’IPM à l’IPRESS, la coopérative d’habitat des travailleurs est au point mort. Il refuse délibérément de payer les frais du péage des véhicules de DDD et, c’est ce qui a conduit la société gérante Eiffage à bloquer tous les comptes de la boîte. Il y existe un véritable malaise », a lancé un employé de 3D.

Il poursuit : « On dirait que Me Diop est un vrai intouchable. En plus de piétiner nos acquis, il fait la promotion de parvenus et, particulièrement, de ses proches. Il a profité de sa situation de DG pour recruter les responsables de son mouvement politique. Les partisans de la mouvance présidentielle et, de l’Alliance Pour la République (APR) exclus de ses plans. Il ne travaille que pour son propre salut et pour les intérêts de ses militants qui sont, aujourd’hui, promus au rang de cadres au sein de DDD. C’est vraiment aberrant » se plaint- il.

Ces travailleurs, de lancer un vibrant appel au Président Macky : « Aujourd’hui, le Chef de l’État est interpellé pour mettre fin à la gestion aventurière , partisane et nébuleuse de Me Diop. Elle est une tache noire dans la gouvernance du régime marron- beige. On ne peut pas le laisser faire ce qu’il veut. Le Sénégal est en train d’investir mais ne gagne rien à propos de cette société ce, depuis qu’il est là (plus de 6 ans). La coalition « Macky 2012″ qu’il coordonne est devenue l’ombre d’elle-même car les principaux leaders sont exclus ou ont démissionné de la dite structure. Il est alors invité à prendre toutes ses responsabilités pour sauver les meubles ».