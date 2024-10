Daouda Ngom : « Bougane doit arrêter de copier Sonko »

Le Pr Daouda Ngom était l’invité de « Point de vue », sur la RTS 1. Selon le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Bougane Guéye Dany doit arrêter de copier Ousmane Sonko et se forger sa propre identité politique.

« Je l’ai entendu dire qu’Ousmane Sonko lui a montré la voie. Mais Bougane Guéye Dany devrait se faire une nouvelle identité. Un politicien doit avoir sa propre identité. Pastef est le parti politique qui a installé les débats économiques et sur les ressources naturelles sur l’espace public et politique. Il se trompe lourdement en tentant de ‘singer’ Pastef. Ils n’ont pas les mêmes personnalités. Bougane Guèye n’a ni le charisme d’Ousmane Sonko, ni la probité morale, encore moins la densité intellectuelle », a déclaré le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, qui reproche au patron de SEN TV de manquer d’intelligence politique.

Selon le Pr Daouda Ngom, Bougane Guéye Dany a obligé la gendarmerie à l’arrêter. « Les gendarmes étaient obligés de le poursuivre et de l’arrêter. Je pense qu’un sénégalais, quand la gendarmerie te dit que tu ne peux pas passer pour des raisons de sécurité car il y a le président, tu dois t’arrêter. Ce qu’il a fait, c’est déplorable », a-t-il affirmé dans des propos repris par Seneweb.

Sur la question de savoir si les arrestations de Bougane Guéye Dany (la deuxième fois depuis l’arrivée de Pastef au pouvoir) ne seront pas contre-productives et le mettront encore plus au devant de la scène, le ministre a répondu : « Ce n’est pas Pastef qui a arrêté Bougane Guéye. Il a eu un problème avec la gendarmerie et tout sénégalais qui fait ce qu’il a fait va être arrêté. On ne peut pas faire une justice pour le sénégalais lambda et une autre pour les politiciens. »