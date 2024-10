De nouveau interrogé…Abdoulaye Sylla annonce une autre plainte contre

Après la Brigade des affaires générales (BAG), démembrement de la Division des investigations criminelles (DIC), Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra a fait face aux gendarmes de la Section de recherches (SR), ce jeudi. Il a été interrogé sur « des versements de 2 millions d’euros [soit 1,3 milliard de francs CFA], qu’il aurait effectués depuis Paris ». Mame Mbaye Niang est visé dans cette affaire. Et pour cause le montant aurait été versé à « une société soupçonnée appartenir » à l’ex-ministre, s’interrogent les gendarmes-enquêteurs.

L’homme d’affaires, repris par le quotidien d’information, a nié les faits, indiquant, « passeport en main », qu’il « n’était pas en France durant la période des présumés versements ». Abdoulaye Sylla a ajouté qu’il « ne connait même pas Mame Mbaye Niang ». Il est rentré libre. L’enquête se poursuit. Mais le boss d’Ecotra ne compte pas sans limiter à cela. Il a porté plainte « contre des personnes non dénommées pour faux et usage de faux en écritures privées de banque »

Voici l’intégralité de la plainte parvenue à la rédaction de Xibaaru :

Diamniadio, le 03 octobre 2024

A/

Monsieur le Procureur de la République Tribunal de Grande Instance Hors–Classe

Dakar

AFFAIRE : ABDOULAYE SYLLA, ECOTRA S.A & MP C/ PERSONNES NON DENOMMEES

OBJET Plainte contre personnes non dénommées pour faux et usage de faux en écritures privées de banque

Monsieur le Procureur de la République,

J’ai été convoqué le 03 octobre 2024 à 10 heures, par le Commandant de la Section de Recherches de Colobane pour une audition devant être effectuée par les agents du GROUPE DEFI, convocation à laquelle j’ai déféré, assisté de mes Avocats.

Il m’a été donné d’apprendre au cours de l’interrogatoire, qu’il m’est imputé d’avoir effectué un dépôt de Deux Millions d’Euros (2.000.000) en date du 31 décembre 2018 au profit d’une société qui serait dénommée SCI NIANG et dont le compte bancaire serait domicilié dans les livres de la Banque HSBC sise à Paris.

J’ai également été informé par l’agent enquêteur d’une seconde opération consistant en un virement bancaire de Cinq–Cent Mille Euros (500.000) qui aurait été effectué par la société ECOTRA au profit du compte bénéficiaire précité.

Même si je n’ai pu ni consulter ni disposer d’une copie du dossier, je puis affirmer que les documents sur lesquels les enquêteurs se sont fondés pour m’imputer les transactions susmentionnées sont des faux manifestes.

Je ne me suis jamais rendu en France pendant la période visée et n’aurais donc pas pu opérer un tel dépôt en liquide dans le compte bancaire de la SCI NIANG.

En effet, un simple examen de mon passeport aura permis à ceux–ci de constater que je ne suis pas entré sur le sol français depuis l’an 2013 et établir le caractère fallacieux desdites

accusations.

De plus, je n’ai jamais effectué de transactions ni personnellement, ni par le biais de ma société, en faveur de la SCI NIANG dont j’ignorais l’existence jusqu’à ce jour.

C’est dire que ces documents qui fondent ma convocation et l’audition qui en a résulté, quelle que soit leur nature, sont fabriqués de toutes pièces afin de faire croire à l’existence de prétendues opérations bancaires.

Ces faits graves relèvent manifestement d’un faux intellectuel en écritures privées et tombent ainsi sous le coup des dispositions des articles 132 et suivants du Code Pénal.

Au demeurant, il ressort des circonstances de l’espèce, que lesdits faux documents ont été produits dans l’unique but de nuire à ma personne, à mes intérêts et à ceux de ma société puisque vis–à–vis de mes partenaires internationaux, les règles de la compliance sont plus que jamais une exigence pour la bonne marche des activités économiques sur le plan international.

C’EST POURQUOI, au regard de l’extrême gravité de ces faits qui sont loin d’être avérés, mais surtout adossés à des documents dont le manque de sincérité et l’altération sautent à l’œil nu du profane, je vous saisis de la présente plainte dirigée contre X pour faux et usage de faux en écritures privées de banque, faits prévus et réprimés par les articles 132 et suivants du Code Pénal ainsi que pour toute infraction que l’enquête établira, contre toutes personnes ayant confectionné ou usé de ces documents destinés à me nuire et demande à ce que Justice soit rendue avec la plus grande rigueur.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, M. le Procureur de la République, l’expression de mes sentiments respectueux.

ABDOULAYE SYLLA