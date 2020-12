De retour de voyage…il retrouve sa femme remariée et en état de grossesse

A. Faye, qui a séjourné au Mali durant 9 mois, a eu la surprise de sa vie à son retour à Rufisque. Il a retrouvé sa femme, A. Thiandoum, remariée et en état de grossesse, rapporte le quotidien national Le Soleil.

Selon le journal, l’épouse a longtemps demandé le divorce à son mari qui refusait de la répudier. A. Thiandoum décida alors d’entretenir une relation amoureuse au vu et au su de tout le monde avec son voisin D. Lô. Ce dernier finit par la mettre enceinte avant de l’épouser. De retour au Sénégal, le mari intente une procédure de bigamie contre sa femme et son nouveau conjoint. L’affaire était évoquée, hier, à la barre du tribunal d’instance de Rufisque.

D. Lô et A. Thiandoum ont été condamnés à une amende ferme de 25000 et à payer 500000 Fcfa à A. Faye.