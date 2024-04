Débat sur la laïcité : Sidy Braham Dieng répond à Mary Teuw Niane

La récente sortie médiatique du professeur émérite Mary Teuw Niane sur la laïcité suscite la controverse ainsi que l’émoi parmi l’intelligentsia acquise à l’idée de cosmopolitisme religieux. Dans son rapport aux monothéismes, le modèle démocratique dans lequel s’identifie le Sénégal reconnaît explicitement le fait religieux comme le référentiel de notre attachement indéniable à l’eschatologie de la tolérance comme régulatrice de la société contemporaine. De ce fait, l’immixtion médiatique et intellectuelle de Mary Teuw Niane réitère une doxa polémique et déstabilisatrice du vivre ensemble.

Dans la société postmoderne l’intellectuel est dans l’illusion de la pensée dès lors qu’il devient le corsaire des identités meurtrières et du refus du multiculturalisme. Le déni de la forme républicaine de la laïcité dénote d’un essentialisme victimaire et désuet. Les religions, instrumentalisées par le fondamentalisme du repli identitaire, s’avère, par son hymne à la paix, le projet de régénération de la société démocratique angoissée par les tendances lourdes de la modernité. De nos jours, la quintessence d’une réforme de la laïcité sénégalaise, sans le compromis et le consensus interreligieux, engendre une crispation et grippe la machinerie du pluralisme religieux dans la République.

Sous rapport ,ce qui raffermit le lien social, c’est l’omniprésence du fait religieux, qui remobilise les énergies ,quand le désenchantement économique détricote la cohésion sociale. Quid des confréries musulmanes et compagnies jésuites, qui réunissent les fidèles autour de la permanence du dialogue interreligieux fécond ? Transposer le wokisme américain dans un contexte où, les religions ont une emprise sur la société sénégalaise, témoigne plus d’un ressentiment postcolonial qu’un universalisme constructif de la dynamique indémodable des monothéismes. La crise économique et le délitement des valeurs socioculturelles ne doivent pas inciter les phares de la société bien-pensante à convoquer le sociétal, dans sa variante religieuse, et la théorie du panafricanisme de la rétractation comme une alternative à la domination globale du néolibéralisme triomphant. La réflexivité des intellectuels en faveur de l’altérité et du dialogue inclusif est une réappropriation des valeurs communes postérieures aux monothéismes.

Des religieux visionnaires, tels que Serigne Fallou M’backé et Serigne Babacar ont imprimé une contrition de sagesse ,qui structure la vision sénégalaise du vivre ensemble. Que de guerres tribales en Afrique depuis le chaos du Biafra, que de dictatures, que de destructions des Etats, et en dépit de toutes les devastations , le Sénégal demeure un modèle éprouvé dans la fragilité démocratique de l’Afrique. La laïcité n’est ni une religion de substitution ni une pensée unique de désossement des monothéismes, elle est notre boussole devant la cruauté des hommes.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas