Décès de Diaga : La réaction du ministre de la Culture

Le monde de la culture est frappé, ce samedi, par le décès de Diaga, maman du chanteur Wally Ballago Seck, leader du Groupe Raamdan. Attristé par cette nouvelle, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a exprimé sa tristesse.

« Triste nouvelle. Elle était si fusionnelle avec son défunt mari, notre illustre compatriote Thione Ballago Seck. Une grande dame dont les excellentes qualités se mesurent à l’aube des témoignages élogieux formulés sous diverses formes par son défunt mari et plusieurs de nos concitoyens. Que le Seigneur l’accueille au Paradis et accorde à ses proches, surtout à son fils Waly Balago, la foi et la force nécessaires en de pareilles douloureuses circonstances. Je présente mes condoléances attristées à mon jeune frère, l’artiste Waly Seck, et à l’ensemble des membres de sa famille », a réagi Aliou Sow.