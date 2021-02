Décès de Madou Kane Bayé…La réaction de Khouraïchi Thiam

Bonjour mes chers collègues Maires.

J’ai la douleur et le regret de vous annoncer le décès de notre Conseiller Municipal, Madou Kane Bayé que j’ai connu jeune. D’un commerce agréable et instruit, Madou faisait partie de l’élite régionale. Pour avoir servi à mes côtés comme Attaché de Cabinet, je mesure aujourd’hui l’ampleur de la perte que nous subissons tant il servait de trait d’union entre la base et le Ministère. Il est parti dignement..

Puisse Dieu l’accueillir dans le meilleur des Paradis.

Khouraichi Thiam

Maire de Makacolibantang