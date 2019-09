Décrispation : Cissé Lo pour un Sénégal Uni, Prospère, Solidaire et Réconcilié avec lui-même…

Les retrouvailles Wade-Macky viennent de sonner le tocsin du brouillard qui séparait nos hommes politiques. Elles ont l’heur de briser la glace des incompréhensions et faire choir le mur des réticences. Moins de 72 heures seulement après l’entrevue l’ancien Chef d’Etat et son successeur, l’ex -Khalife de «Ndaakaru» a, lui, aussi, vu ses brides desserrées. De quoi faire réagir, aussi, à l’honorable député et, non moins, premier vice-président de l’Assemblée Nationale, son Excellence Moustapha Cissé Lo. Invité d’une radio de la place, El Pistolero, de s’impressionner : «J’exprime mon adhésion entière, totale sur toutes les initiatives et autres décisions que viennent de prendre son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, les autorités religieuses et coutumières. Ils veulent œuvrer l’apaisement du climat social. J’ai toujours souhaité voir le Président Macky s’asseoir autour d’une table avec son père, son mentor politique, en l’occurrence, le Président Abdoulaye Wade. Dieu merci. Avec l’aide du Khalife Général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké (Yalla Nafi Yagg Té Wéer. Amen !) , mon vœu s’est exaucé. Aujourd’hui, on doit consolider ces retrouvailles tant attendues par tous les partisans d’un Sénégal émergent, prospère et à l’abri des soubresauts qui minent une bonne partie de la région ouest-africaine et, même, au-delà. Elles doivent aussi être sincères et franches. » Le Président du Parlement de la CEDEAO, d’encourager Macky : « Je saisis cette opportunité qui m’est offerte pour féliciter et encourager le Président Macky à poursuivre le dialogue national. Il doit réunir toutes les forces vives de la nation pour protéger ce que nous avons en commune : le Sénégal. Il est temps qu’on travaille pour dépassionner le débat politique. Ce qui nous réunit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Sur ce, je félicite aussi et remercie le Khalife Général des Mourides pour son rôle primordial. Il est un homme de paix, de concorde, de dialogue. Ses nouveaux services offerts prouvent, une fois encore de plus, qu’il marche résolument sur le sillage de ses illustres prédécesseurs », a fait savoir le Président Cissé Lo. Au terme de sa sortie, il s’est également félicité de la libération de l’ancien maire de Dakar : «Comme le rapprochement Wade –Macky, la libération de l’ex-Maire Khalifa Ababacar Sall et de ses co-détenus va aussi dans le sens d’une décrispation du climat politique. Nous remercions tous ceux qui ont concouru à sa sortie de prison. Vive un Sénégal Uni, Prospère, solidaire et réconcilié avec lui-même.»