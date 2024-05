Démis de ses fonctions de DG…le geste classe de Khafor Touré

Juste quelques heures après avoir appris son départ de la CGIS SA, Khafor Touré a affiché une élégance républicaine digne d’éloges.

« Al hamdoulilah, Dans la courtoisie et l’élégance, le conseil d’administration de la CGIS SA a mis fin à mes fonctions de DG, ce mercredi 22 mai 2024, tout en me gardant comme administrateur de la société. Merci au conseil d’administration, à l’actionnaire unique et à tous mes collaborateurs sans exception pour la qualité du travail accompli ces cinq dernières années et les résultats probants enregistrés. J’y reviendrai. Je quitte la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Un grand merci au Président Macky Sall qui m’a offert cette opportunité de servir mon pays dans le secteur de l’immobilier. Merci à mon épouse, mes enfants et à tous mes amis pour le soutien constant. Demain, l’aube d’une ère nouvelle » a indiqué Khafor Touré dans un post sur les réseaux sociaux.