Des frères se battent contre des gendarmes…ils atterrissent en prison

Les frères, P. Fall et S. Fall ont été traduits en justice par outrage à un gendarme. Tout a débuté avec la dispute entre P. Fall et le boutiquier I Diallo. Celui-ci lui reproche d’avoir ouvert son frigo pour prendre sa marchandise sans avoir son aval avant de le menacer avec une arme blanche. C’est ainsi que I. Diallo est parti à la gendarmerie pour déposer une plainte contre P. Fall. Lorsque les pandores sont venus le chercher, il a refusé d’obtempérer. Face à sa détermination, les gendarmes sont allés chercher du renfort. Quand les autres gendarmes sont arrivés, son frère S. Fall est entré dans la danse en les insultant. Lors de l’altercation, un pandore s’est blessé.

Selon L’As, les frères Fall ont été maîtrisés et placés sous mandat de dépôt le 30 septembre dernier pour violence et voie de fait, détention illégale d’arme, outrage à agent de la force publique et rébellion. Attraits hier devant la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar, les prévenus ont contesté les faits qui leur sont reprochés. Selon P. Fall, le jour des faits, il était devant la boutique de I. Diallo en train de démonter son ventilateur. « Le boutiquier est comme un frère. Je ne me permettrais jamais de l’attaquer jusqu’à porter une arme blanche sur lui », a-t-il déclaré. Mais, il confirme qu’ils se sont disputés. «Quelques heures après, quatre personnes sont venues me chercher pour m’amener. J’ignorais qu’ils étaient des gendarmes raison pour laquelle j’ai refusé de les suivre», a renseigné P. Fall. Son acolyte, S. Fall indique qu’il est mêlé à cette affaire car il voulait aider son frère, mais nie avoir injurié les pandores.

De l’avis du ministère public, les faits sont têtus. D’après lui, les gendarmes ont retrouvé par devers P. Fall un couteau. « Dans la plainte déposée par I. Diallo, celui-ci informe que le mis en cause a proféré des menaces contre lui. Mieux, il y a eu une altercation entre les prévenus et les gendarmes. Non seulement P. Fall n’a pas voulu monter à bord du véhicule des gendarmes sous prétexte qu’il connaît ses droits, mais en plus, disent-ils, ce sont des enfants de militaire», a souligné le parquetier. La Défense quant à elle, a plaidé la relaxe en faveur des frères Fall. «Il est difficile d’arbitrer entre des citoyens lambda et des forces de défense.

Tous les hommes de cette maison ont de bons rapports avec le boutiquier. S. Fall qui dormait dans sa chambre a été réveillé par les bruits. Lorsqu’il est sorti pour s’enquérir de la situation, il a vu les gendarmes traîner son frère. Il s’est opposé naturellement. Il a été frappé par les forces de l’ordre. Ils ont mis dans le pv un grand coup de poing à l’arcade. Alors que le certificat médical parle d’un traumatisme au poignet droit. Cela prouve à suffisance que le procès-verbal a été falsifié », a prétendu l’avocat de la Défense. Ainsi P. Fall a été déclaré coupable pour le délit de violences et voies de fait et condamné à un mois de prison ferme. Il a été relaxé des autres chefs d’inculpation. Son frère S Fall, lui a été relaxé.