Des jeunes de Podor réclament la libération de Me Moussa Diop

Le collectif des jeunes du département de Podor demande la libération de Me Moussa Diop, ancien directeur de Dakar Dem Dikk placé sous mandat de dépôt depuis le 15 décembre dernier. « Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Me Moussa Diop, un digne fils du Sénégal qui a révolutionné le secteur du transport », ont-ils soutenu lors d’une conférence de presse.

Pour Binta Sada Aw et les autres, la décision du chef de l’Etat sur l’amnistie montre une volonté manifeste du président de pacifier l’espace politique et de réconcilier les sénégalais. Il est donc plus important que jamais, selon eux, que l’État prenne de toute urgence les mesures nécessaires pour sa libération notamment en libérant les prisonnières et prisonniers d’opinion, qui sont pourtant maintenus en détention alors que des supposés terroristes et casseurs de la république ont bénéficié la clémence du chef de l’État.

Parlant de la vague de libérations notée ces derniers jours, les jeunes podorois lancent : « vous avez pardonné aux casseurs : Qui peut le plus, peut le moins. Point de doute, Maître Diop avec son tempérament, son style et son ton, reste foncièrement républicain, humain, patriote et responsable », rapporte Emedia.

Pour rappel, l’ancien Directeur de Dakar Dem Dikk, par ailleurs ex candidat déclaré à la présidentielle a été poursuivi et placé sous mandat de dépôt suite aux déclarations faites sur un éventuel contrat d’exploitation d’une mine de diamants au Sénégal citant ainsi le président Macky Sall, l’ancien ministre des mines Aly Ngouille Ndiaye, entre autres.