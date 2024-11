Des membres de Pastef répondent à la lettre de Macky Sall

Le président Macky Sall a adressé une lettre aux sénégalais, dans laquelle il a dressé un tableau sombre de la gestion actuelle du pays. le secrétaire général de Pastef, Ayib Daffé, n’a pas tardé à lui répondre. «S’il veut dire quelque chose aux sénégalais, il n’a qu’à rentrer au Sénégal et battre campagne», a répondu l’ancien député.

Mais pour le secrétaire général de Pastef, venir directement adresser son message aux populations, aurait été «la meilleure manière de respecter les sénégalais.» Pour Ayib Daffé, Macky Sall montre, à travers cette communication, «un mépris profond pour les sénégalais, un manque de respect et un manque de sérieux de sa part».

«Aujourd’hui le 4e président de la République du Sénégal qui a tué nos enfants, volé avec ses complices nos deniers publics, vendu notre pays et saccagé notre environnement dit qu’il a laissé « un pays apaisé avec une loi d’amnistie (…) ». Avec sa loi d’amnistie il voulait partir le coeur apaisé après avoir laissé derrière lui un champs de ruines, de larmes et de sang. Son programme : imposer la « paix » pour les tortionnaires, les voleurs, les assassins et leurs maîtres impérialistes au détriment de la majorité. Notre programme : le Jub, Jubal, Jubbanti seuls gage d’un Jubo et d’une paix durable. Votons et faisons voter la liste Pastef», a répondu Guy Marius Sagna.