Scandale Au District Sanitaire De Malem Hoddar : Les Fonds De L’ONG Save Children Détournés

Le District Sanitaire de Malem Hoddar va devoir attendre avant de rehausser son plateau technique. Alors que l’Etat peine à mettre la main à la poche pour venir en aide à cette structure de santé très malade, l’ONG Save Children était venue à son secours.

Ainsi, d’énormes sommes ont été débloquées par celle-ci pour venir en aide à la structure sanitaire située dans le chef-lieu département éponyme, dans la région de Kaffrine.

Seulement, selon nos informations, l’argent débloqué par l’ONG Save Children peine à parvenir aux populations, pour cause de détournements. Et c’est le médecin-chef qui est pointé du doigt. Son modus operandi serait, selon ses accusateurs, encaisser l’argent et établir de fausses factures. Celles-ci, ont été, pour la plupart, établies au nom du district pour des prestations qui auraient été faites par le GIE « Sukali Ndjaboot ». Un GIE qui existe certes mais qui, selon nos informations, n’est au courant d’aucune de ses transactions. En outre et c’est ce qui va attirer l’attention de l’ONG, c’est le même GIE qui fait la restauration, qui fournit le matériel didactique, qui loue des salles et assure la reprographie.

C’est fort de ces nombreuses constations que l’ONG a décidé d’envoyer une mission de suivi financier. Celle-ci a débuté le 27 août dernier. Ainsi, la responsable du GIE « Sukali Ndjaboot » a été entendue et aurait déclaré ne pas être au courant des nombreuses factures établies en son nom.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn