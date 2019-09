Des opposants se radicalisent et disent NON au Gouvernement de Macky

Le secrétaire général de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (And-Jëf/PADS) refuse tout entrisme de son parti dans un gouvernement élargie du Président Macky Sall. Mamadou Diop Decroix a fait cette précision sur le plateau de l’émission de l’émission soir d’infos de la TFM où il avait été invité. Mamadou Diop Decroix ainsi qu’une partie de l’opposition, notamment et Oumar Sarr et compagnie qui organisent une fronde à l’intérieur du Parti démocratique sénégalais (PDS) avaient longtemps été soupçonnés de ne pas cracher sur des portefeuilles ministériels s’ils obtenaient du Président Macky Sall de faire leurs entrées dans son gouvernement.

Leurs détracteurs leur soupçonnent d’entrisme depuis qu’ils ont accepté de prendre part au dialogue national initié par le Président Macky Sall. Pour le secrétaire général de And-Jëf/PADS, prendre part au dialogue national pour permettre à l’opposition d’arracher des concessions du pouvoir sur certaines de ses revendications, est une chose, participer au gouvernement du Président Macky Sall, une autre. Et lui, n’est pas dans les dispositions pour entrer dans un gouvernement du Président Macky Sall. Un discours radical servi par un homme qui se distingue par son discours radical à l’endroit du régime du Président Macky Sall depuis l’avènement de ce dernier au pouvoir.

Mamadou Diop Decroix a tout simplement pensé lever l’équivoque, d’autant que cette accusation lancée à l’encontre de tous ceux qui participent au dialogue national, émane jusque dans les rangs d’une partie de l’opposition qui n’y prend pas part. Le Président Macky Sall et son régime se trouvent avertis. Plus que jamais, ils vont faire face à l’adversité de Mamadou Diop Decroix et compagnie qui réaffirment leur ancrage dans l’opposition.

La rédaction de Xibaaru