La convention de partenariat signée en 2018 entre le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale et l’Association publique-privée ‘’Gran Canaria Spa, Welness and Health’’ des Iles Canaries, en Espagne, a permis de référer une douzaine de patients au centre hôspitalier San Roque de Las Palmas, spécialisé dans le traitement du cancer.

Ces patients ont bénéficié de la prise en charge adéquate dans ce centre unique aux Canaries, qui aspire à devenir une référence internationale grâce à ses soins multidisciplinaires, intégraux et personnalisés, a expliqué le directeur médical de l’hôpital, Francisco Duque Toledo. Il s’entretenait avec un groupe de journalistes spécialisés en santé, en visite dans ce centre hospitalier.

Et selon la gérante de l’Association publique-privée, Carmen Garcia Manzazo, dans le cadre de la convention qui lie cette structure au Gouvernement du Sénégal, des stages de formation continue et d’échanges de procédés sont également prévus pour les professionnels de la santé. Les hôpitaux Le Dantec, ‘’Dalal Jamm’’ et Grand-Yoff sont ciblés dans le cadre du partenariat, tout comme les universités pour des stages au profit des étudiants en médecine.