Des socialistes demandent le retrait pur et simple du PS de Benno Bokk Yakaar

20 décembre 2001, 20 Décembre 2022, il y a exactement 21 ans jour pour jour que le premier président sénégalais, tournait le dos au monde des vivants. L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS ) reprend le bâton « de cet immense berger qui conduisit le Sénégal à l’indépendance, bâtit l’état de droit, la démocratie et fonda le parti socialiste ».

Selon l’IRAS, cet idéal entretenu, consolidé et légué par feu Ousmane Tanor Dieng, plus que jamais d’actualité, « est aujourd’hui menacé de disparition à cause des mauvais choix imposés par une direction léthargique, laxiste et sans ambition dans une coalition sans âme et en déclin assuré », rapporte leur communiqué.

« Face au renoncement à l’identité, à l’idéal et aux valeurs socialistes de justice, de démocratie, de droit et de liberté », l’IRAS exige : « la tenue sans délai d’un congrès extraordinaire pour changer de cap, de capitaine et d’équipage (SEN et BP ); le retrait pur et simple du parti socialiste de la coalition BBY devenue dangereuse pour les fondamentaux de la cohésion nationale et de la marche vers le développement durable ».

L’Iras exige aussi, l’abandon du projet de violation de l’article 27 de la constitution qui interdit tout exercice de plus de deux mandats présidentiels consécutifs pouvant mettre en péril les fondamentaux de notre démocratie et de notre état de droit.

Pour ses membres du Parti Socialiste, « dans un pays où le peuple patauge depuis une décennie dans des eaux pluviales stagnantes, nauséabondes sans espoir d’une éducation qualitative, d’une santé véritable, d’une sécurité assurée et d’une fin de l’endémique paupérisation, le parti socialiste doit demeurer une force d’alerte et de proposition d’alternatives qui respecteront les libertés individuelles et collectives ».

« L’IRAS refuse que le parti socialiste continue à cautionner les nombreux scandales politiques, financiers et fonciers qui irritent le peuple , amadouent la justice et ternissent l’image de la démocratie sénégalaise », lit-on dans le communiqué repris par Senego.

Enfin , l’IRAS, invite « tous les militants de l’intérieur et de leurs vaillantes diasporas, à faire preuve d’engagement, de détermination et de courage pour présenter un candidat issu des rangs du parti socialiste à l’élection présidentielle de 2024 ».