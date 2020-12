Des terrains octroyés discrètement aux députés

En voilà une information qui va encore faire couler de l’encre et de la salive. Les députés de la 12e et la 13e législature (Pouvoir et Opposition) ont discrètement reçu leurs terrains sis à Deni Birame Ndao à Bambilor.

Selon les informations de « Enquête », les députés qui font partie des deux législatures ont reçu deux parcelles contre une seule pour ceux qui n’ont qu’une seule législature. Il s’agit, selon le journal, d’un don de l’Etat. Outre les terrains qui leur sont octroyés, les députés garderont leur véhicules à la fin de leur mandat.