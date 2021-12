Diaraaf Sow : « le Sénégal a la chance d’avoir Macky Sall »

QUELLE CHANCE D’AVOIR MACKY SALL COMME PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE !

Par Me Diaraf Sow

Par la volonté du Tout Puissant Allah et dans un élan populaire renouvelé, les compatriotes sénégalaises et sénégalais ont opté en 2019 à plus de 65% à voir le Président Macky SALL poursuivre la conduite des affaires publiques de notre cher Sénégal patrie.

En effet, depuis son élection en 2012, le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL a toujours continué à exprimer son animation par un désir ardent de servir son pays et de conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence et de la prospérité.

Pendant ces neuf ans de gestion de l’État du Sénégal, le Président Macky SALL n’a cessé de manifester par des actions concrètes et visibles, l’ambition qu’il a toujours nourrie pour le Sénégal, couronnée par des réalisations les unes plus majestueuses que les autres.

L’homme du Sénégal émergent, le bâtisseur d’une Afrique émergente n’a jamais cessé de croire avec force et conviction qu’un Sénégal meilleur était possible, qu’une Afrique debout et forte était possible.

C’est pourquoi, le Président Macky SALL, dans sa quête effrénée et permanente de meilleures conditions de vie des populations sénégalaises et de leurs mieux être, s’est engagé à conduire dans tous les domaines, des programmes de la vie politique, économique, culturelle et sociale.

La réussite du Président Macky SALL dans la réalisation de ses nombreux projets ambitieux, ses performances dans tous les secteurs de la vie publique, constituent la preuve évidente que notre Président de la République est évidemment et certainement l’homme de la situation. Qu’avec le Président Macky SALL, il est toujours permis de rêver, qu’avec cette personne providentielle, les rêves peuvent toujours devenir une réalité.

Le Président Macky SALL, le bâtisseur d’un Sénégal de la prospérité et du progrès social dans une Afrique nouvelle, est l’œuvre de réalisations indéniables, partout visibles au Sénégal, réalisations qu’on aura de la peine à citer tellement elles sont nombreuses :

– Vastes programmes de construction de routes, d’autoroutes, de ponts quatre fois plus nombreux que tous ses prédécesseurs réunis.

– Vastes programmes de construction d’aéroports, d’aérodromes, d’échangeurs, de pistes de désenclavement et de pistes de production, de modernisation d’infrastructures publiques

– Vastes programmes de construction d’hôpitaux, de centres de santé, de cases de santé dans les villages les plus reculés qui sont tous électrifiés et qui ont désormais accès à l’eau potable; de nouvelles routes bitumées ou de réhabilitation d’anciennes routes qui étaient dans un état piteux accompagnés de recrutements massifs de médecins, de sage-femmes et d’infirmières dans la fonction publique.

– Vastes programmes de rénovation du réseau routier, maritime et aérien avec l’acquisition de nouveaux bateaux et patrouilleurs, de nouveaux avions de dernières marques pour faire du Sénégal le premier hub aérien de l’Afrique et par l’acquisition d’hélicoptères et d’avions de commandement et autres matériaux militaires pour les forces de défense et de sécurité.

En plus de l’acquisition de Trains Express Régionaux, de Bus Rapid Transit en plus de la rénovation du réseau de transport Dakar Dem Dikk, du remplacement des 7 places par des véhicules sûrs et modernes ainsi que de la venue des nouveaux Taxis de l’émergence et autres nouveaux moyens de transport sans toutes les régions.

– Vastes programmes pour la revalorisation de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers pour la protection civile avec l’inauguration de nombreuses postes de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers ainsi que de l’acquisition de nouveaux matériels accompagnés de recrutement massifs pour la sécurité des sénégalais.

Le Président Macky SALL dans le social, le Président Macky SALL dans la rénovation des cités religieux, le Président Macky SALL dans la rénovation des Daaras, le Président Macky SALL dans l’innovation des Universités, le Président Macky SALL dans la mise en place d’une agriculture et élevage modernes et productifs. Le Président Macky SALL, l’homme aux nombreuses décorations Internationales, l’homme aux nombreuses médailles, l’espoir d’une Afrique qui gagne, une chance pour le Sénégal !

Me Diaraf SOW Président National du parti ADAE/J et Coordonnateur National de la coalition Joowléene ( BBY)