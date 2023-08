Diaraf Sow à Macky Sall : « L’Afrique est fière de vous »

L’AFRIQUE EST FIÈRE DE VOUS, VOTRE PEUPLE EST FIER DE VOUS EXCELLENCE PRÉSIDENT MACKY SALL

Le plus grand démocrate au monde. Celui qui a dressé une constitution limitant le mandat du Président à deux seuls mandats de 5ans.

Celui qui a refusé de briguer un second quinquennat alors qu’il en avait le droit.

Le premier Président en Afrique de l’Ouest à quitter volontairement le pouvoir après dix petites années de pouvoir.

Le premier Président de l’Afrique à avoir fait de son pays une réelle nation émergente, un des plus beaux pays d’Afrique avec de belles infrastructures inimaginables dans un pays africain.

Le premier Président à avoir valorisé notre continent sur le plan diplomatique et international, une Afrique dont la voix compte désormais, plus visible sur la scène internationale et plus respectée.

Nous ne parlons pas de l’Afrique inconsciente, ni de l’Afrique des coups d’État ni de l’Afrique des pouvoirs confisqués dont les population naïves qui jubilent aujourd’hui vont pleurer demain pour réclamer un pouvoir démocratiquement élu.

Nous ne parlons pas de l’Afrique qui échange inconsciemment ses valises de lingots d’or et de pierres précieuses contre des pacotilles d’armement de Wagner rappelant le troc honteux du commerce triangulaire, seulement ici, il n’y a pas d’esclaves embarqués, en demandant leur protection et qui revendique pourtant une Afrique libre.

Ce Président de la grande Afrique, ce Président du Sénégal d’en haut, émergent et sur les rails du développement dont personne ne réussira à ternir l’image, sa belle image rayonnante pour la postérité , ni politicien vereux, ni marabout partisan ; ce grand frère de valeur, mérite le prix Nobel de la paix et de la démocratie.

Votre peuple est fier de vous, excellence Président Macky Sall.

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene