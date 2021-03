Diary Sow se paie la tête des sénégalais et devient « féministe » !

Décidément Diary Sow ne respecte pas les sénégalais. Après l’épisode de sa disparition imaginaire », elle refait surface. La meilleure élève revient sur le devant de la scène et se transforme en féministe. Comble de l’histoire, elle ne s’est toujours pas adressée aux sénégalais qui se sont souciés de sa disparition inquiétante.

L’affaire Ousmane Sonko avait fait oublier l’épisode Diary Sow. Depuis l’éclatement du scandale du salon « Sweet beauté » dans laquelle le leader de Pastef-Les Patriotes est accusé de viols présumés et menaces avec arme à feu, notre jeune compatriote du Lycée Louis Le Grand de Paris a disparu des radars de l’info.

Diary Sow réapparaît mais ignore les sénégalais

La disparition de Diary Sow en France avait mobilisé tous les sénégalais. A Dakar et dans la diaspora, tout avait été mis en place pour la retrouver. Mais Diary qui revient d’entre les morts semble ignorer royalement les personnes qui se sont inquiétées pour elle. Depuis qu’elle est revenue au Sénégal, elle ne s’est pas adressée aux sénégalais. Aucune once de regret n’est sortie de sa bouche.

Comble de l’histoire, Diary Sow est maintenant devenue une donneuse de leçons après avoir joué à la comédie avec les nerfs et les sentiments des Sénégalais.

…Et se transforme en donneuse de leçon

Deux mois après sa « mystérieuse » disparition, Diary a fait sa réapparition. Elle était l’invitée du « Forum exclusivement féminin », une plateforme de rencontre et d’échange initiée par l’Institut français de Saint-Louis.

Occasion saisie par Diary Sow pour parler de ses motivations pour l’écriture. Pire la « meilleure élève du Sénégal » 2018 et 2019, se présente aujourd’hui « comme une féministe ». Après tout son cirque, Diary pense que « chaque femme doit vivre sa vie comme elle le sent, sans avoir à rendre de compte sur ses choix, comportements ou attitudes ». Plus encore, elle soutient qu’elle « n’est pas certaine de pouvoir se conformer au modèle de femme imposé par notre société ». Décidément elle a du culot celle-là.

…Les internautes lui tirent dessus

Mais cette sortie a coûté cher à Diary Sow. Elle s’est carrément fait démonter sur internet. Les internautes qui n’ont pas aimé le tour qu’elle leur a joué mais aussi ses propos, l’ont lynché. « Qu’elle la mette un peu en pause. Elle s’est foutue de tout le Sénégal en organisant sa disparition. Qu’elle ne vienne nous tympaniser », écrit un internaute sur Facebook. Un autre internaute en rajoute une couche : « Diary Sow boul gnou soonal tu t’es assez foutu de nous maintenant reste tranquille », assène-t-il à Diary qui est pour certains est une « honte nationale ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru