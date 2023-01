Diass : Les populations en colère contre la spoliation des terres

LITIGE FONCIER A KANDAM DANS LA COMMUNE DE DIASS

Les populations dénoncent une tentative abusive de spoliation

Les litiges fonciers instaurés dans la commune de Diass par un agent du service d’urbanisme risquent de brûler les réalisations du gouvernement sur place. Selon un document qui nous est parvenu, M. Cheikh Dramé enrôlé par des prédateurs fonciers veut s’accaparer des terres acquises depuis des décennies.

« Tout ce qu’il nous a présenté en tant que propriétaires légaux du site, c’est un plan Google earth. Nous avons été convoqué à la DSCOS pour clarifier cette affaire mais l’agent en question n’a aucun document administratif ou domaniale sur le site », a soutenu Monsieur Mame Cheikh Seck Président du Collectif NIO LANK AUTHENTIQUE.

Selon nos sources, c’est une organisation secrète qui profite des instants troublants du pouvoir pour s’enrichir à travers des complots fonciers. « Cette tentative de spoliation est un complot foncier fomenté au sommet et exécuté à la base par les relais comme Cheikh Dramé de l’urbanisme. D’ailleurs, nous avons porté plainte contre lui au tribunal de Mbour.

Nous avons également prévu de porter plainte contre Mame Boye Diao suspecté dans cette spéculation foncière. Une campagne de communication et des actions de résistance actives figurent dans notre plan d’actions en ce début d’année à Garage Beteigné. D’où notre disponibilité à poursuivre les discussions en vue de trouver une solution définitive à cette tentative de détournement », a-t-il dit.

Face à la presse, le Promoteur immobilier Mamadou DIEYE et le collectif des habitants de Benteigné, toglou, Boukhou et Dougar ont formellement rejeté toute forme de négociations. Tout ce qu’ils demandent, c’est la restitution définitive de leurs terres et la sanction de M. Dramé et ses complices, rapporte le correspondant sur place.