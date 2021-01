Diaw Fara (APR): « Le Walo souffre par ce qu’aucun de ses fils n’est responsabilisé… »

Adama Diaw alias Diaw Fara crie son désarroi face au manque de considération dont est victime le Walo et, notamment, la Commune de Gnith (dep.Dagana) Pour le jeune responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR), il est de responsabiliser les fils du terroir pour corriger ces impairs.

« Les populations du Walo et particulièrement celles de la Commune de Gnith souffrent. Elles sont laissées à elles- mêmes et manquent presque de tout. Par exemple, le CEM de Gnith n’a pas de photocopieuse, le seul poste de santé existant est plus malade que les patients qu’il accueille car on ne peut même pas y trouver de paracétamol. La route Gnith-Colona est dans un état désastreux. La Commune de Gnith qui abrite l’usine ( SONES) qui alimente Dakar en eau est dépourvue de borne- fontaine et ses habitants ont soif.Quel paradoxe ! », a dit avec amertume, Diaw Fara.

Et il revient sur les causes de ces manquements: « Nous sommes considérés comme des laissés-pour- compte de la société sénégalaise par ce que tout simplement aucun fils de la Commune de Gnith n’est responsabilisé au niveau étatique. Il n’y a personne qui porte le plaidoyer de notre localité et, pourtant, nous étions de tous les combats pour l’élection ( 2012) et la réélection ( 2019) de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Nous, jeunes, nous ne sommes sollicités que pour brandir des slogans et drapeaux ou coller des affiches. Quand nous voulons faire prévaloir nos idées, on nous écarte, tout bonnement ; on ne nous prend jamais au sérieux. Quand nous faisons des critiques, on nous écarte. C’est vraiment injuste », regrette le jeune responsable apériste au niveau de cette localité du Walo traditionnel.