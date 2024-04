Diomaye à Touba…Serigne Saliou Fall révèle la portée mystique des cadeaux offerts

Ziar du Président Bassirou Diomaye Faye auprès de Serigne Mountakha Mbacké/Information-Education-Communication «IEC» de la teneur large et portée mystique du compact des cadeaux offerts. Partie 1.

Base d’appui : «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés». Sourate 16 AN-NAHL/LES ABEILLES Verset 125.

Mise à niveau: Par définition un cadeau est une chose qu’on offre à quelqu’un pour lui faire plaisir. En particulier à l’occasion d’un événement heureux. «Le cadeau peut se matérialiser par un don, un bienfait, une bénédiction, une manne ou une locution proverbiale». «Le cadeau entretient l’amitié dit l’adage et que donner des cadeaux matériels ou spirituels est un opérateur de l’alliance».

Convenons en, cette définition doit être replacée dans le contexte historique et sociétal s’agissant des cadeaux reçus de Touba. En effet le Président Diomaye Faye des mains de Serigne Mountakha Mbacké a reçu un trésor immensément inestimable. Au Président Diomaye Faye de fructifier les trois biens octroyés et les essaimer l’essence, auprès des principaux acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal à reconstruire.

La teneur des cadeaux est exotérique voire même incompréhensible pour qui n’appartient pas au petit groupe des initiés. Ce sont les vrais croyants inscrits sur le chemin de Dieu. La teneur des cadeaux est occultée, cachée, secrète, voilée. La portée hermétique, énigmatique, impénétrable, mystérieuse. Le cumul de l’enveloppé à tout égard est à la fois, exorbitant, démesuré, surabondant, captivant. Qui pour cadrer le support du compact reçu du très haut dignitaire mouride ? Les bienfaits qui découlent de l’usage de ces trois cadeaux sont exubérants. L’utilisation des effets escomptés demeurent expansive mais non chiffrables. La nature du geste relève de la piété. Le poids est grandiose car pesant sur la balance des bonnes actions sur la voie droite de Dieu.

Le Saint coran : Livre sacré de l’islam composé des révélations est transmise par Dieu au prophète Mahomet par l’intermédiaire de l’archange Gabriel. Le Saint le Coran est divisé en 114 chapitres, appelés surates. Subdivisés en 6666 versets qui sont classés selon un ordre de longueur décroissante. Le Livre sacré des musulmans, est le recueil de prédications de Mahomet (PSL). Le caractère reste à la fois prophétique et législatif. Et constitue la base de la vie religieuse et politique des personnes orientées à la droiture théocratique musulmane. Le Saint Coran est un guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le Saint Coran est le guide qui nous emmène vers Allah. Et nous aide à comprendre Allah et par la même occasion nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Et à trouver notre but dans la vie. D’après Abou Oumama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : «Lisez le Coran car il viendra le Jour de la résurrection en intercesseur pour les siens». Allah termine ce verset en disant qu’Il veut que nous lui soyons reconnaissants pour l’orientation qu’il nous a donnée, c’est-à-dire le Coran. Mais comment pouvons-nous être reconnaissants si nous ne lisons pas le Coran et ne comprenons pas son message ?

La réponse à ce point d’interrogation est l’explication du contenu que renferme ce cadeau spécifique remis à son célèbre hôte du jour. En effet le Saint Coran est la boussole de la spiritualité. Serigne Mountakha Mbacké a montré la voie au nouveau président en le remettant la boussole dont la grande aiguille qui indique la bonne direction. Qu’Allah nous guide la marche du Sénégal et nous accorde Sa Miséricorde ! C’est le sens et l’orientation du précieux Saint Coran que le Khalife dans sa générosité infinie a décerné au Président Bassirou Diomaye Faye.

A suivre : Partie 2 la natte de prière.

