Mission cruciale à Touba : un gros défi pour Diomaye et Sonko

Touba semble être au cœur du programme du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent résoudre un gros problème de la ville sainte. Une grosse mission qu’aucun des anciens régimes n’a pu résoudre. Et si les nouvelles autorités n’y prennent garde, elles risquent d’être emportées par leur euphorie. Sonko et Diomaye se sont lancés un gros défi. Promesse politicienne ou volonté de changer les choses ?

Le Président Bassirou Diomaye Faye, accompagné d’une de ses épouses, a foulé le sol de Touba en prélude du grand Magal. Prenant la parole devant Serigne Mountakha Mbacké, le chef de l’Etat avait annoncé sa ferme volonté de régler le problème de l’eau dans la zone. «(…) Nous avons essayé de respecter l’ensemble des engagements que nous avions pris. Mes ambitions dépassent largement ce que nous avons fait. Nous avons la ferme volonté de régler définitivement le problème de l’eau et celui de l’assainissement . J’en fais une priorité pour ce mandat afin de permettre aux populations de Touba de vivre aisément et paisiblement», a-t-il déclaré.

Une volonté réitérée par son premier ministre. Faisant le bilan lors du magal, le ministère de l’hydraulique avait indiqué que «41 forages de la ville sont opérationnels, à l’exception d’un seul, avec une production journalière estimée à 135 000 m³ d’eau. En complément, 07 châteaux d’eau, représentant une capacité totale de 4 450 m³, ont été remplis, et leur contenu sera injecté dans le réseau hydraulique durant les deux prochains jours. De plus, six réservoirs au sol, capables de stocker jusqu’à 20 000 m³ d’eau, ont également été remplis».

Pour faire face à d’éventuelles pénuries, 135 camions-citernes ont été mobilisés pour distribuer gratuitement de l’eau à la population. Un important dispositif qui aurait suffi pour faire face aux problèmes de l’eau dans la ville sainte. Comme quoi, les services de l’Etat sont à fond pour régler la question. Malheureusement, des habitants de Touba ne tiennent pas le même langage que les autorités. Dans une vidéo partagée sur les réseaux, un habitant de Touba dénonce le manque d’eau.

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’est lancé dans une entreprise périlleuse. Les problèmes liés au manque d’eau à Touba sont un véritable casse-tête. Depuis des années, les habitants de cette partie du pays ont tout fait pour sortir de cette situation. Ils sont privés d’eau. On ne peut pas faire un tour sur la toile sans voir des habitants qui dénoncent la fermeture de conduites d’eau. Les personnes qui s’adonnent à ces pratiques sont bien identifiées dans la cité de Bamba. Tant que cette mafia ne sera pas neutralisée, il sera difficile de régler le problème de l’eau potable à Touba.

Autres casse-tête pour Touba, les inondations. Tout porte à croire que les prochaines éditions du Magal auront lieu en plein hivernage. Pour éviter un scénario catastrophique, les nouvelles autorités devront changer d’approche. «Je rappelle que c’est en 2022 qu’un important projet de 23 milliards Cfa a été lancé par son Excellence, le Président de la République. A la suite de cela, il y avait le projet des dix villes qui avait pour objet l’assainissement des eaux usées. Ensuite, il s’est greffé le projet de l’Assainissement de l’Université Cheikhoul Khadim. Ce qui fait 45 milliards investis dans la ville sainte par l’Etat du Sénégal pour régler les problèmes», avait déclaré Mamour Diallo, ancien DG de l’ONAS en juillet 2023.

Malgré tous ces efforts, le problème des inondations perdurent à Touba. Alors comment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont-ils réussir là où les régimes précédents ont échoué ? Une question que se posent tous les sénégalais. Le nouveau régime est attendu sur ses promesses devant le Khalife. La question de l’eau est un problème qui tient à cœur les mourides. Tout régime qui sera en mesure de régler la situation, sera vu en héros. Dans le cas contraire, cela restera une promesse politicienne.

Le Président Diomaye est face à un grand casse-tête. Son gouvernement a jusqu’à la prochaine édition du Magal pour faire ses preuves. Malheureusement, c’est loin d’être une mission facile. Le problème d’eau à Touba est un couteau à double tranchant !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn