Diomaye et Sonko ont enfin leur PROJET…entre défis et «plagiat»

Un PROJET c’est sur cette base que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont été portés à la tête du pays. Depuis leur accession à la tête du pays, ils n’ont pas été en mesure de présenter une seule brique de ce projet. Ce n’est que ce lundi que les sénégalais ont enfin pu voir naître le nouveau référentiel « Vision Sénégal 2050 : Agenda national de Transformation ». Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a ainsi un programme pour battre campagne. Le duo Sonko Diomaye est face à des défis majeurs…Mais ils sont aussi accusés de plagiat.

Le Sénégal a officiellement présenté ce lundi 14 octobre 2024 son nouveau document de politique nationale de développement, intitulé «Vision Sénégal 2050». Cette initiative stratégique, qui succède au Plan Sénégal Émergent (PSE), a pour ambition de redéfinir le développement du pays sur le long terme, en se concentrant sur quatre axes majeurs : la souveraineté, l’inclusion, la compétitivité et la durabilité. Les quatre axes de ce projet sont illustrés par le Baobab.

Chaque partie de l’arbre représente un axe stratégique fondamental : les racines incarnent la bonne gouvernance et l’engagement africain, le tronc représente l’aménagement optimal et le développement durable, les branches symbolisent le capital humain et l’équité sociale, et enfin les fruits illustrent l’économie compétitive que le pays espère développer d’ici 2050. Après plusieurs report, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont enfin réussi à présenter aux sénégalais un projet de développement. Mais à quel projet des patriotes se fier finalement ?

Le Pastef a toujours déclaré que leur parti avait un projet de développement déjà prêt. Il y a eu Solutions de Sonko et le programme Diomaye Président. Mais aucun de ces livres n’étaient le vrai PROJET. Il a fallu mobiliser des experts de la Primature et du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, sous la direction du ministre de l’Économie et du ministre Secrétaire général du Gouvernement, avec la supervision du Premier ministre, pour que les patriotes puissent satisfaire les fantasmes de sénégalais. Mais ce référentiel fait déjà polémique. Ousmane Sonko et Diomaye sont accusés de plagiat.

«Le programme présenté aujourd’hui par le Premier ministre Ousmane Sonko est un vulgaire plagiat du programme du Front des alliances patriotiques (FAP) publié en 2001 lors des « Samedis Interactifs » du parti. Sur les pôles d’émergence et de développement, c’est-à-dire la spécialisation des régions, selon la diversité de leurs productions. Mais il manque le volet énergétique. Basé sur une énergie renouvelable à partir de la paille (biomasse)», dénonce Ahmed Khalifa Niasse. Selon lui, l’honnêteté aurait voulu que le régime le cite parmi les concepteurs du PROJET.

Pour sa part, Bougane Gueye Dany parle de copie du Plan Sénégal Émergent de Macky Sall. «Le premier constat, sur la forme, c’est d’abord la continuité manifeste entre SENEGAL VISION 2050 et le PLAN SENEGAL EMERGENT (PSE). Ce sont les hommes du PSE ; les documents du PSE et l’approche du PSE. Les mêmes documents élaborés sous le PSE – cf. ANAT, cf. STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ (SNDSP) qui ont été plagiés et recopiés tels quels. Rien n’a changé, même les déclinaisons quinquennales et décennales», selon le leader du mouvement Gueum Sa Bopp. Un sentiment partagé par les membres de la nouvelle opposition.

Plagiat ou pas, Diomaye et Sonko ont maintenant décliné leur vision pour 2050. Mais de grands défis les attendent. Au-delà du discours et de la bonne présentation, le nouveau gouvernement doit passer à la phase matérialisation. Beaucoup de projets sont passés dans ce pays. Mais ils n’ont pas eu le suivi qu’il fallait. Le PSE en est un exemple type. Macky Sall avait un excellent projet. Malheureusement, ces hommes et femmes l’ont fait échouer. Une situation qui guette le duo de Pastef.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn