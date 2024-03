« Diomaye moy Sonko » : au Palais…2 fauteuils dans le bureau du président

Le Président Diomaye est le Président Sonko. Deux présidents, deux fauteuils…dans un seul bureau. Les Sénégalais ont voté Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quand les 2 millions de votants de la coalition Diomaye sont entrés dans les urnes, ils n’ont pas voté pour un duo, ni pour un ticket…Ils ont choisi ce bulletin (ci-dessous) qui comporte une photo et un seul nom. Mais au Palais, le bureau présidentiel s’apprête à recevoir deux occupants pour un fauteuil. Ousmane Sonko ne se prive pas de s’accrocher au boubou de celui qui a été élu pour entrer au Palais même si c’était le prédécesseur qui rencontrait son successeur…Ce dernier avait-il le choix ?

Quand le Président « partant » Macky Sall appelle son successeur pour le rencontrer au Palais, il était loin de s’imaginer qu’il aurait deux visages pour un Président élu. Macky était face à Diomaye et…Sonko. Est-ce l’image de la dualité à la plus haute fonction du Sénégal ? La Constitution ne reconnaît qu’un seul Président. Certains vont jusqu’à railler le nouveau duo « Diomaye-Sonko » disant qu’ils vont se partager le bureau du Président. Une première depuis l’indépendance du Sénégal.

Pour d’autres, Sonko devra faire place au Président élu mais aussi se faire plus discret. Mais quelle est la volonté du peuple ? Le « Diomaye moy Sonko » a convaincu les Sénégalais. Et si 2 millions de personnes ont voté pour Diomaye, c’est grâce à Sonko. Sonko est l’idole des jeunes et c’est le slogan « Sonko moy Diomaye » qui les a poussés à voter pour Diomaye. Mais est-ce à dire que Sonko devra aussi occuper un fauteuil au Palais et dans le bureau présidentiel au niveau des décisions ? Les avis sont partagés.

Quand un lobby aide quelqu’un à accéder au pouvoir, c’est avec certaines conditions. Et quand Diomaye accède au pouvoir avec l’aide absolu de Sonko, la gestion du pouvoir ne devrait pas se faire seul sinon, ce serait un clash inévitable. Mais la question qu’il faudrait se poser in fine est celle-ci : Diomaye peut-il diriger sans Sonko ? Le Sénégal vit sans doute une situation inédite.

Avec la 3ème alternance qui s’est produite au Sénégal, le peuple ne s’attendait pas à être face à une telle équation. Les Sénégalais ont opté pour un duo plutôt que pour un seul homme. Désormais, au Sénégal, il y a le Président de la République élu qui s’appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye ensuite le Président du Président de la République qui peut se vanter d’être son leader politique mais ensuite de l’avoir sorti du néant pour le faire élire.

Que ça peut être drôle ! Le nouveau Président de la République élu du Sénégal va-t-il être contraint de recevoir des instructions de celui qui lui a fait roi, avant de prendre toutes sortes de décisions ? Devra-t-il à chaque fois qu’il se rendra en visite officielle à l’étranger avant de signer un accord bilatéral, recueillir d’abord l’approbation de celui qui l’a sorti du néant pour faire de lui Président de la République du Sénégal ? Voilà dans quelle situation se trouve confrontée le Sénégal.

Les Sénégalais ont élu quelqu’un qui va être obligé de se soumettre à quelqu’un d’autre pour recueillir des instructions de lui. Du jamais vu, alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme le veut la tradition républicaine, avant son installation officielle devait se rendre au Palais pour rencontrer son prédécesseur pour un tête-à-tête, était flanqué d’Ousmane Sonko. Ce qui est le signe que le Sénégal a maintenant deux Présidents.

Mais pour combien de temps, le Sénégal pourra-t-il vivre une telle situation ? Généralement, cela se termine dans un conflit entre les deux. A un moment donné avec l’exercice du pouvoir et confronté à certaines réalités, Bassirou Diomaye Faye va se sentir pousser des ailes et éprouver la nécessité de s’épanouir et de s’éloigner d’Ousmane Sonko dont la présence va devenir de plus en plus pesante pour lui.

Un conflit dont nul ne sait comment il va se terminer risque de se produire au Sénégal. Il y aura forcément la guerre entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko et cela aura des conséquences sur la marche du pays.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn