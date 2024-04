Diomaye président…«l’opposant» Macky Sall face à une grosse équation

La configuration politique sénégalaise a complètement changé avec l’arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir. Et cela ne fait pas l’affaire de l’ancien président Macky Sall et de son camp.

L’actuel président de la République a bousculé les habitudes. L’outsider de l’élection présidentielle du 25 mars 2024 s’est imposé grâce à son mentor politique. Ainsi le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a détrôné la puissante machine politique de la coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis qu’ils ont éte chassé du pouvoir, Macky Sall et ses hommes cherchent leur marque au sein de l’opposition. En voilà des politiciens incapables de s’affirmer.

Benno Bokk Yakaar (BBY) reste l’une des plus grandes coalitions politique du Sénégal. En douze (12) ans de règne, le Président Macky Sall a réussi à maintenir intacte sa force de frappe. Forte de plusieurs partis et mouvements, cette coalition a remporté toutes les élections depuis 2012. Malheureusement, leur hégémonie a pris fin en 2024. Une nouvelle alternance a fait tomber Macky Sall, son parti et sa coalition. Ils ont été battus dès le premier tour par le candidat le plus improbable de la présidentielle.

Grâce à l’appui de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye est venu à bout du régime de Macky Sall. Ces derniers deviennent ainsi des opposants. D’ailleurs, le Président sortant a demandé à ses hommes d’être dignes en retournant dans l’opposition. «Je vous recommande de rester dignes et engagés en agissant dans le respect des institutions, de la République, des principes démocratique et de l’éthique républicaine. Je vous recommande de reprendre le travail à la base, parmi et aux côtés de nos vaillantes populations, car elles sont la source de la légitimité et le siège par excellence de la souveraineté», a-t-il écrit dans son message d’adieu adressé à l’APR.

Mais un constat est fait. Le régime sortant n’est pas encore dans son rôle d’opposition. Depuis la prise de pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, beaucoup de membres de Benno Bokk Yakaar ont disparu des plateaux de télévision. Sur les réseaux sociaux, ils sont quasi inexistants. À l’exception de quelques personnes, tous les défenseurs du «Macky» ont disparu. Ils sont plongés dans un silence de cimetière. Une situation qui en dit long sur la nouvelle opposition qui fera face au régime du tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye.

Depuis qu’un audit de la gestion de l’ancien régime est lancé, tout le monde se cache. Rares sont les anciens de Benno qui osent contredire le régime. Dans cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit Seydina Fall dit Bougazelli, chanter les louanges de Ousmane Sonko. Et il n’est pas le seul à se lancer dans cette entreprise. Un PDG serait même prêt à aller travailler avec le régime de Diomaye. Les transhumants s’apprêtent à migrer vers des prairies plus florissantes. Voilà l’opposition laissée par Macky Sall aux sénégalais.

Il ne pouvait en être autrement. Le Président sortant a non seulement tué sa coalition. Mais il a aussi préféré laisser le pays entre les mains de deux novices politiques. Sacrifiant ainsi beaucoup de ministres, DG et PCA sous son régime. Toutes ces personnes seront traquées par les nouvelles autorités. Leurs gestions catastrophiques risquent de leur causer de sérieux problèmes. Et le chef de l’Etat sortant sera l’artisan de leur propre malheur. Pendant ce temps, Macky va tranquillement bénéficier de ses avantages d’ancien président de la République.

Candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba devient la locomotive de cette nouvelle opposition. En l’absence de Macky Sall, c’est à lui de guider les nouveaux opposants. Pour y arriver, il est obligé de s’affranchir de Macky Sall. Et après son dernier communiqué, tout semble dire que l’ancien premier ministre sait, désormais, quelle voie suivre. Ce qui risque de signer la mort de la plus puissante machine politique de l’histoire sénégalaise. Mais aussi la fin du mythique Alliance Pour la République (APR) !

Qualifié de génie politique, tout le monde attend de voir comment l’ancien président va-t-il sauver ses hommes ? Mais aussi comment compte-t-il faire pour que l’APR ne finisse pas comme le PDS. Une tâche qu’il ne pourra pas gérer avec des camarades de parti qui ont déjà commencé à fuir…chez «l’ennemi». Nul ne sait ce que l’avenir nous réserve avec Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru