Diomaye embarrassé…Sonko dérange la République et brise les codes

Ousmane Sonko, l’actuel premier ministre, est un politicien atypique. Quand tout le monde vire à droite, Sonko bifurque à gauche. Et quand toute la République dit DPG (Déclaration de Politique Générale), le PM, à lui tout seul, fait sa DPG (Déclaration publique générale). Il ne veut pas aller à l’assemblée nationale qui est la représentation du peuple. Il préfère aller directement à la rencontre de ce qu’il appelle le peuple de « qualité largement supérieure ». Sonko rabaisse l’Assemblée à sa plus simple expression et crée son assemblée de qualité supérieure. Où est le président de la république, Bassirou Diomaye Diakhar Faye le garant de la constitution ?

Ousmane Sonko veut « torpiller » la constitution du Sénégal qui lui impose de passer devant les représentants du peuple pour faire sa Déclaration de politique Générale (DPG). Mais Ousmane Sonko ne veut pas respecter l’article 55 de la constitution qui stipule très clairement : « Après sa nomination, le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du premier ministre, donner lieu à un vote de confiance ».

L’actuel Premier ministre considère que l‘assemblée nationale n’est pas de qualité et ne reflète pas clairement le peuple. Dans une déclaration rendue publique, Ousmane Sonko veut s’adresser devant « une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d’un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques ». Pour Ousmane Sonko, « ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure. »

La déclaration de Sonko est un déni de la Constitution Sénégalaise. S’il met à exécution sa volonté de faire sa DPG hors de l’Assemblée, il mettra dans l’embarras Le président Diomaye qui est garant de la Constitution.

Sonko est un opposant au pouvoir qui dérange son patron et président de la République. C’est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 5ème président élu du Sénégal qui est le garant de la constitution. Il est chargé du strict respect de la constitution. Et si son Premier ministre envisage de de ne pas respecter la constitution, ce serait vraiment embarrassant pour le président de la République qui est membre du parti Pastef dont Ousmane Sonko est le président. Et le président Diomaye voue un respect immense à Sonko. Et si ce dernier ne respecte pas la constitution, c’est le président de la République qui est en mauvaise posture.

Ousmane Sonko est venu pour opérer une rupture et non briser les codes qui régisse le pays. La rupture oui mais NON à l’anarchie. Et ce que s’apprête à faire le premier ministre est une forme d’anarchie totale. Ousmane Sonko, devenu premier ministre, conserve encore tous ses instincts d’opposants radicaux. Opposant, il s’en prenait au Président de la République, au gouvernement et aux magistrats. Il attaquait tout ce qui s’apparentait au pouvoir. Aujourd’hui, lui-même au pouvoir, Ousmane Sonko s’attaque à son pouvoir et fragilise la constitution qui le protège.

Et maintenant que devra faire Diomaye Faye, le garant de la constitution ? Soit il ramène à la raison son premier ministre et le sanctionne en cas de refus total. Soit il affaiblit davantage son image de garant de la constitution. Le premier ministre Ousmane Sonko se bat contre la constitution qui lui impose de faire sa déclaration de politique générale devant l’assemblée Nationale qui représente le peuple Sénégalais.

Sonko veut créer sa propre assemblée et tenir sa déclaration devant une autre assemblée que celle élue par le peuple Sénégalais. Et quand une personne, quelle qu’elle soit, veut porter atteinte à la constitution du Sénégal, seules deux entités sont chargées de la défendre, le président la République qui en est le garant et le Conseil Constitutionnel…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn