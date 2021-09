Diop Decroix : « On ne peut pas créer de l’emploi si… »

Le dernier rapport de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd) sur le seuil de pauvreté au Sénégal n’étonne pas le député Mamadou Diop Decroix. Pour le parlementaire, du moment où chaque année les bourses familiales augmentent au lieu de baisser, cela veut dire que la pauvreté augmente.

« Si les montants consacrés aux bourses familiales augmentent cela veut dire que la pauvreté augmente. Ce qui est un paradoxe dans cette politique de Macky Sall. Les montants affectés aux bourses sociales devraient diminuer d’années en années comme expression des luttes qu’on remporte contre la pauvreté. Mais si ça augmente, cela veut dire que chaque année les pauvres augmentent. C’est l’échec de la politique contre la pauvreté », a analysé Diop Decroix.

Il ajoute : « On ne peut pas créer de l’emploi si on a pas une économie qui fonctionne. Il faut construire une machine économique capable de résorber le chômage et d’enrichir la population. Quand la population s’enrichit, elle consomme et cela permet à la machine économique de se renforcer. Ils ne savent pas s’y prendre », rajoute Mamadou Diop Decroix dont les propos son rapportés par Seneweb.