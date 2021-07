Diourbel : Des membres de Benno Bokk Yakaar en colère contre Dame Diop

Nous fustigeons la campagne de désinformation et de manipulation que le ministre Dame Diop est en train d’alimenter pour étouffer la réalité du terrain et créer la confusion dans la conscience collective.

Le ministre Dame Diop n’a rien trouvé de pertinent que de faire le tour des médias pour nous distiller des élucubrations. Il pense pouvoir conforter ses doutes, avec l’instauration de contrevérités montée de toutes pièces. Les propos relataient ces derniers jours, qui ont paru dans certains médias de la place sont tout faux, le DG Moustapha Gueye est candidat aux prochaines élections locales, il ne soutient personne, il n’est derrière personne, ses militants l’ont investi et vont travailler pour son élection à la tête de la municipalité au soir du 23 Janvier 2022.

Récemment dans une assemblée générale organisée par ses militants et sympathisants, lui même déclare qu’il dépose sa candidature sur la table du Président. C’est véritablement ahurissant et aberrant de vouloir pondre des vociférations aussi lamentables. Ils seraient mieux inspirés à chercher à restaurer une forme de discours et de responsabilité politique qui rétablissent la confiance et la cohésion entre les responsables du département. On a beau essayer de relativiser ce que tout le monde constate depuis belle lurette mais trop c’est trop, aujourd’hui il est venu le moment de rétablir la vérité sur la coordination de Benno Book Yakkar à Diourbel.

La désinvolture dévastatrice de la coordination du ministre au sein de Benno Book Yakkar Diourbel, est catégoriquement et résolument intolérable. L’imposture actuelle, pratiquée par les gens de son camp a atteint des proportions inquiétantes, est une mystification préméditée relevant de l’abus de confiance et demeure de la haute trahison. Mais le devoir de faire face se pose et s’impose plus que jamais car un régiment d’imposteurs voulant manipuler l’opinion, se propagent comme le chiendent, le plus invasif et le plus honni des jardiniers.

Alors, le dindon de la farce peut toujours faire semblant de se rebiffer de temps à autres, pour sauver la face et amuser la galerie, les jeux sont faits. On observe avec exaspération et colère cet empressement obséquieux des loosers qui massifient à l’intérieur du parti au lieu d’aller convaincre d’autres électeurs à rejoindre les rangs du parti et de la coalition. Au lieu de quoi, ils tentent vaille que vaille à faire avaler à la population des sottises.

Ce ramassis de félons ahuris serait disposé à nuire aux intérêts essentiels du parti et de la coalition. Chers concitoyens, nous nous sommes abstenus de tout excès, persuadés que l’excessif est insignifiant, mais nous sommes mis en face de bien plus grave qu’une simple campagne de désinformation et de vocifération ! Nous allons rétablir la vérité et répondre politiquement de cet acte de trahison c’est à la limite manquer de respect à tous les responsables de la coalition qui n’ont jamais été convié à une quelconque rencontre de la coalition depuis plusieurs années. C’est la fin de la récréation, haltes à la manipulation et aux mensonges grotesques.

De facto, nous attirons l’attention de l’autorité sur certains agissements. Cette incurie politique, si elle persiste, pourrait bien entacher l’élan unitaire des différentes composantes de la coalition et fragiliser le climat de confiance entre les différents responsables et qu’on aura du mal à rétablir un jour. Personne ne le souhaite.

Abdou Lahat Fall