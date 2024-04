Direction des affaires religieuses : Le MODDAP magnifie la décision du président

Le bureau exécutif national du Mouvement des Doomu Daara Patriotes se réjouit de la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prise lors du conseil des ministres du mercredi 17 avril 2024, de créer une direction des affaires religieuses et de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe rattachée à la présidence de la république.

Par cette décision, le Président de la République vient de poser un acte fort allant dans le sens de satisfaire une vieille doléance des religieux du Sénégal, l’institutionnalisation du rapport entre l’état et les religieux, résultant d’une demande populaire.

Le MODDAP saisit cette occasion pour magnifier cette décision historique majeure du Président de la République qui vient à son heure, et qui témoigne la sincérité des nouvelles autorités de la mise en œuvre du volet religieux énoncé dans le programme Diomaye Président.

Les Doomu Daara renouvellent leur confiance au Président de la République et l’encouragent à continuer sur cette lancée qui consiste à mettre fin à la stigmatisation des diplômés de l’enseignement arabe, victimes d’une injustice systémique des différents régimes depuis l’indépendance du Sénégal.

Ils l’informent par là même, de leur réelle volonté à l’accompagner pour la concrétisation et la réussite de cette instance.

C’est l’occasion pour le MODDAP également, d’attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur les communiqués à caractère informelle faites en son nom et qui n’émanent pas de son secrétariat national et de sa cellule de communication, étant les deux seules et uniques instances habilitées à parler à son nom.

Fait à Dakar, le 18 Avril 2024

Le Bureau Exécutif National