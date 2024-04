La Délégation Nationale des Domu Daara du parti AWALE exprime sa fierté et sa satisfaction à l’égard de la décision du Président Diomaye FAYE de créer une Direction des Affaires Religieuses au Palais de la République, ainsi que d’insérer les diplômés en langue arabe.

Cette marque d’estime des nouvelles autorités est hautement appréciée par notre communauté. Nous, les Domu Daara, sommes résolument engagés à contribuer au développement du Sénégal à travers nos deux jambes : celle des intellectuels formés dans le système éducatif français et celle des intellectuels ayant suivi l’éducation arabe traditionnelle.

Notre solidarité et notre disponibilité sont sans faille, et nous sommes prêts à œuvrer ensemble pour un Sénégal prospère et équilibré.

En outre, nous souhaitons que les autorités envisagent la construction d’un bloc administratif qui rassemble toutes les structures religieuses du Sénégal. Cette initiative favorisera la coordination, la communication et la collaboration entre les différentes entités religieuses, renforçant ainsi l’unité nationale.

Nous remercions SEM Président Diomaye FAYE pour sa vision inclusive et son engagement en faveur d’un Sénégal où toutes les voix et toutes les traditions ont leur place. Ensemble, bâtissons un Sénégal fort et solidaire.

Fait à Dakar, le 18 avril 2024

La Délégation Nationale des Domu Daara