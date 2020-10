Distinction : Cheikh Sarr admis au grade de Coach des Instructeurs de la FIBA !

Le Docteur Cheikh SARR, Enseigneur-chercheur à l’UFR des Sciences de l’Education, de la Formation et du Sport de l’UGB a réussi avec brio au prestigieux grade de Coach des Instructeurs de la FIBA. Il s’agit d’une consécration à la suite d’une formation qui a regroupé 12 instructeurs dans le monde. Cette formation dirigée par Patrick Hunt (Australia), Nelson Isley (USA) et Peter Lonergan (Australia) s’est déroulée du 1er au 7 février 2020 à Dubaï.

En début de stage, une mise à jour de compréhension de l’importance de l’encrage de la discipline sur le sport en tant que véhicule de valeurs et d’opportunités de développement économique a été revisité. Il s’agissait d’équiper les candidats techniciens d’habileté technico pédagogique afin de pouvoir faciliter et délivrer les cours qui portaient sur les tendances actuelles d’enseignement, des méthodes de facilitation pour encadrer les instructeurs qui doivent former d’autres instructeurs. L’accent était mis sur le Processus des apprentissages et d’évaluation du jeu et de son enseignement: en résume le WABC Global Compétent Coach.

L’évaluation était également portée sur les mêmes habiletés en plus de la connaissance des tendances du jeu et de la maîtrise de la méthode Push (pousser les encadrés à donner le maximum d’eux même) and Pull (tirer le maximum des encadrés) entre autres ressources comprises dans le Manuel de l’Instructeur.

Au finsh notre Cheikh Sarr a été retenu dans le groupe final.

Rappelons que le Docteur SARR a été pendant longtemps le sélectionneur des équipes nationales de basket (filles comme garçons).