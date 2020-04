Distribution de l’aide alimentaire à Lat Mingué : Le Maire Macoumba Diouf, apôtre de la transparence…

Pour préparer les opérations de distribution de l’aide alimentaire de l’Etat aux bénéficiaires pré-identifiés, le Maire de commune de Latmingué, le Dr Macoumba DIOUF, Président du Comité Communal de Ciblage (CCC), par ailleurs, Directeur de l’horticulture a organisé une Réunion d’information, de sensibilisation, et de partage des termes de référence et de la validation des listes transmise par le Ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et Territoriale.

Cette réunion a permis de procéder aux améliorations nécessaires par la correction d’erreurs et de doublons, entre autres, sur les listes de bénéficiaires extraits du Registre National Unique

Par ailleurs, les chefs de villages qui doivent présider les sous-comités villageois chargés du ciblage communautaire et de la distribution de l’aide alimentaire dans leurs villages respectifs ont eu droit à un cours magistral sur les termes de référence.

En outre, le maire a mis l’accent sur les conditions préalables pour assurer une bonne organisation des opérations dans la commune de Latmingué.