Ce docteur béninois annonce un remède contre la covid-19

Au Bénin, Dr Brice Sohou écrit au président pour lui annoncer un remède efficace contre la Covid-19

Plusieurs mois après son apparition, la Covid-19 continue de se propager à grande vitesse dans le monde entier. Au Bénin, Dr Brice Sohou pense avoir trouvé la solution pour une lutte efficace contre cette dangereuse maladie.

Ayant appris que le Benin s’apprête a donné son accord pour mettre à disposition aux populations béninoises le vaccin anti Covid-19, c’est dans un courrier que Dr Brice Sohou a lancé un important appel au président de la République.

« En 2009, dans le journal le Monde du mois de septembre, le groupe pharmaceutique Pfizer, auteur du vaccin contre la covid-19 est déclaré coupable d’une amende de 2,3 milliards de dollars à la suite de publicité mensongère relative à plusieurs médicaments qu’elle a acceptée de payer par règlement à l’amiable. Allons-nous laisser nos pauvres concitoyens se faire vacciner par une telle firme ?

Lorsque j’ai appris que le 20 janvier 2021, l’union européenne mobilise 30,5 milliards de dollars pour soutenir la politique de gestion de la pandémie de la COVID-19 au Bénin en liant les deux parties, je m’inquiétais de la suite.

Cher Président de la république, si PFIZER n’a pas pu honorer ses engagements de livraison du vaccin anti-COVID envers la France elle-même, ce n’est au Bénin qu’elle le fera. Non plus les autres entreprises productrices de vaccin. Quand je parle d’engagement, c’est celui en termes de qualité, de quantité, et de disponibilité », rappelait Brice Sohou dans sa lettre le 29 Janvier 2021.

« Je vous recommande cher Président de la république de ne jamais vous laisser distraire par des firmes pharmaceutiques à polémique. Je ne souhaite pas que nos concitoyens soient traités comme des cobayes de firmes pharmaceutiques redoutées dans le monde », a-t-il désiré.

Par ailleurs, il invite le Président à valoriser les pratiques médicinales à base de plante au Bénin.

« Mon cher Président, vous le savez mieux que moi que les citoyens africains méritent le privilège de solution locale à base de plantes médicinales. Et je pense vous retrouver dans cette dynamique de promotion des solutions traditionnelles à base de plantes médicinales. Pour preuve cher Président, vous avez toujours instruis le Ministre de la Santé quand vous avez reçu mes courriers de solution locale par la liqueur / poudre EB+ qui guérit la COVID-19 en 72 heures et a déjà fait ses preuves chez des centaines de sujets à travers le monde. Soutenir de telles initiatives cher Président, c’est clouer le bec aux firmes occidentales qui menacent la vie des citoyens du sud par des armes biologiques et chimiques ».

Apparu en décembre 2019 en Chine, le Coronavirus semble tenir tête à tous (scientifiques comme médecins). Mais au Bénin, Dr Brice Sohou pense avoir trouvé la solution pour une lutte efficace contre le virus. Il propose une solution à base de plantes, une formulation antivirale, antibactérienne et anti-inflammatoire qu’il faudra tester sur des cas détectés du Covid-19.