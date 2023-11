Doudou Ndoye viré…le parti Fulla Ak Fayda salue la mesure

Dans un récent communiqué, le parti Fulla Ak Fayda avait fustigé l’attitude du président de la CENA. «La lettre adressée à la Direction Générale des élections ( DGE ) par le Doudou Ndir est sans objet ce qui prouve la mauvaise foi et l’amateurisme d’une Comission électorale non autonome polluée par une entreprise terroriste aux moyens très puissants. Le parti politique le mouvement culturel pour le salut du Sénégal ( Fulla Ak Fayda ) demande une épuration profonde de cette Comission électorale et la démission de son président monsieur Doudou Ndir», avaient réagi Abdoulaye Mamadou Guissé et ses camarades dans un récent communiqué.

Leur préoccupation a été pris en compte. Ce vendredi, le président Macky Sall a mis fin aux fonctions de Doudou Ndoye à la tête de la CENA. Une décision que salue Abdoulaye Mamadou Guissé. «Le parti politique Fulla Ak Fayda salue le courage sans faille et la clairvoyance du président Macky Sall et appelle à une épuration en profondeur de l’administration sénégalaise polluée par l’entreprise terroriste dirigée par Ousmane Sonko», a réagi le president de l’Omart après le limogeage du président de la CENA.