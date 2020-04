Dr Abdoulaye Bousso : «Nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie»

Docteur Abdoulaye Bousso reconnait que la propagation du virus dans notre pays est dans une phase ascendante, mais il soutient également que les autorités n’envisagent pas pour le moment, de mettre en place le dépistage massif des populations. «Ce n’est pas à l’ordre du jour », selon lui.

« On parle beaucoup de dépistage de masse et aujourd’hui, la stratégie du ministère de la Santé et de l’Action sociale, elle continue à l’être à savoir un dépistage des personnes contacts autour des personnes qui sont positives. Et Aujourd’hui, la question du dépistage de masse n’est pas encore à l’ordre du jour », a expliqué le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire.

Qui rajoute, « Nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie. Quelque chose qui est prévisible pour nous dans ces types de maladies à transmission respiratoire, la contamination est très rapide. Donc, à l’instar des autres pays du monde, nous sommes dans cette phase ascendante ».