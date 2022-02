Dr Macoumba Diouf…une valeur sûre du président Macky Sall

L’actuel directeur de l’horticulture (Macoumba Diouf) a gagné encore haut la main sa commune sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakar. L’enfant de Latmingué, en homme de terrain et très au fait des préoccupations des populations de sa localité, n’a pas fait de détails avec ses adversaires. Il les a proprement massacrés lors des élections locales du 23 janvier dernier.

Ce scientifique très méthodique avait déjà anticipé sur sa victoire lors de ce scrutin qui n’était pour lui, qu’une promenade de santé. Macoumba Diouf dispose d’un leadership réel. Il est représentatif des populations de son fief. Il ne les a jamais abandonnées dans ses actions. Que ce soit dans la réalisation d’infrastructures, dans le social, l’éducation, la culture, le sport… l’homme fort de Latmingué n’a jamais ménagé le seul effort pour la satisfaction des attentes de ses concitoyens de cette partie du Saloum.

Ce sont des lieutenants de cette dimension, de cette envergure au plan local surtout, que le président Macky Sall doit renforcer. La force du chef de l’APR et de notre coalition, c’est de pouvoir compter sur des leaders qui puissent lui assurer la victoire, chacun dans sa localité. C’est ce que le président Abdoulaye Wade avait compris lorsqu’il déclarait : « En politique si chacun gagne son terroir pour le compte du leader national, celui-ci gagne partout dans le pays ». Cet adage, le président Sall doit enfin en faire son cheval de bataille vers les RV cruciaux qui nous attendent. Faute de quoi, le risque reste intact pour notre coalition qui a juste besoin d’une réorganisation, de sang neuf.

Parmi les cartes à redistribuer, Dr Macoumba Diouf doit être pris en compte. Car au-delà de sa haute compréhension des missions d’un leader envers ses populations, ce scientifique est un haut cadre, un homme dont la compétence est indiscutable. Il est donc à même d’apporter sa contribution à la bonne exécution des politiques publiques à travers le PSE, cher au chef de l’État. Sous ce rapport, un secteur aussi névralgique que celui de l’agriculture pourrait lui être confié. Le maire de la commune de Latmingué, après ses résultats à l’ISRA (qu’il a dirigé à 2 reprises comme DG), et bien sûr à la direction de l’horticulture qu’il gère avec brio actuellement, pourrait tirer l’agriculture de l’avant si ce département ministériel venait à lui être confié. Ce sera et au profit de son patron le président de la République mais aussi et surtout, au profit du Sénégal que nous aimons tant et que nous voulons émergent à l’horizon 2035. Dr Macoumba Diouf, s’il est valorisé et utilisé davantage pour l’intérêt supérieur de la Nation, pourrait activement participer à l’envol socio économique de notre pays!