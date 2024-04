Drame : des policiers venus sauver une fille…la tuent

Anthony Graziano a tué sa femme dans le comté de San Bernardino, à l’est de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis), et a enlevé Savannah Graziano, sa fille de 15 ans.

Le père a embarqué l’adolescente dans sa voiture et une course poursuite s’est engagée avec la police. La scène a été filmée par un hélicoptère des forces de l’ordre.

Pendant cette traque effrénée à plus de 175 km/h, plusieurs coups de feu ont été tirés depuis le pick-up du ravisseur. Puis la voiture a pris une bretelle d’autoroute à contresens et s’est immobilisé dans les broussailles.

Savannah est parvenue à s’extirper du véhicule.

« Viens ici ! Viens vers moi ! Viens, viens, viens, […] marche, marche, marche » lui a intimé un policier.

Sur la vidéo, l’adolescente est d’abord accroupie au sol pendant plusieurs secondes, puis s’est relevée et a marché vers un groupe de policiers.

On entend alors un coup de feu et la voix à la radio dire « Oh non ». « Arrêtez ! », crie l’agent qui appelait l’adolescente à ses collègues. « Arrêtez de lui tirer dessus ! Il est dans la voiture ! »

L’adolescente a été tuée par balles par des agents. Elle a été transportée à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures.

Son père a été tué sur place. Plusieurs armes à feu et gilets pare-balles ont été retrouvés dans sa voiture, ainsi que des centaines de munitions.

Une enquête est en cours pour identifier les policiers qui ont abattu par erreur la jeune fille.

Source FD