Du nouveau dans l’affaire des 9 policiers arrêtés

L’enquête de la Division des investigations criminelles (DIC) sur l’affaire du vol de 200 millions de francs CFA a été bouclée. Douze personnes, au total, ont été déférées au parquet de Pikine-Guédiawaye.

Selon le journal L’Obs, il s’agit du chef de la Brigade de recherches du commissariat de Zac Mbao, A. Diao alias Baye Fall, et son équipe : Y. Biaye, T. Fall, B. Guèye, M. Diouf, C. Diémé, S. Ndiaye et S. Dally. L’indicateur de police, D. Cissé, et les deux ressortissants maliens, A. Diguiba et V. Obondimbe, complètent la liste.

Devant les enquêteurs, les policiers ont nié les faits à eux reprochés. Mais, confie le journal, ils ont été trahis par le visionnage des caméras de surveillance des maisons jouxtant le commissariat par la Division des investigations criminelles (DIC), en charge de l’enquête : « Les 9 policiers ont été ainsi filmés en train de débarquer les sacs d’argent d’un véhicule conduit par leur indicateur. »

Les 2 Maliens, accusés de blanchiment d’argent, se sont expliqués face aux enquêteurs. « Le jour des faits, nous avons pris l’argent sous la supervision du propriétaire grâce à la caméra. Nous avons pris les paquets de 10 millions soigneusement rangés, et nous avons compté 650 millions. Quand les policiers nous ont interpellés, ils ont fouillé la voiture avant d’ouvrir les valises contenant l’argent. Et, c’est en cours de route, qu’ils ont réussi à faire disparaître les sacs contenant 200 millions. », racontent les porteurs de valise.

Avant de révéler: « le coffre-fort est muni d’une caméra infrarouge. Ainsi, dès qu’une personne s’approche des lieux, la caméra se déclenche automatiquement et le propriétaire qui est à Dubaï reçoit l’alerte sur son téléphone portable».

Le journal indique que l’épouse de l’indicateur, retenue dans le cadre de l’enquête, a été, elle, relaxée, glisse le quotidien d’information.