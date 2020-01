Le laboratoire d’Analyse des Politiques de Développement (LAPD) qui est rattaché à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a pour mission de conduire des programmes de recherche sur l’élaboration, la formulation et la mise en œuvre des politiques de développement dans le but d’éclairer les choix des décideurs publics et privés sur le plan national qu’international

La Commission, créée par l’Institute for New Economic Thinking (INET), vise à proposer des solutions aux problèmes économiques les plus difficiles de notre époque et à explorer des solutions innovantes à ces défis.

Cette table ronde réunira un groupe sélectif d’économistes africains de haut niveau, chercheurs et représentants de la société civile. Le dialogue comprendra des discussions axées sur les solutions, et sur la résolution des problèmes économiques et de développement durable. Les défis croissants pesant sur les économies et systèmes climatiques africains seront également discutés et les modalités des transformations économiques qui sont nécessaires de toute urgence à travers le continent africain seront proposés. Les questions auxquelles les participants répondront sont: Quelles sont les mesures clés pour construire une économie plus durable, résiliente et respectueuse de l’environnement – pour une croissance verte et inclusive ? Quelles sont les étapes nécessaires pour une «transition juste » vers une économie à faible émission de carbone, pour les pays africains? Quelles sont les mesures et politiques publiques disponibles pour orienter les modèles de croissance dans un sens plus équitable ? Quelle est leur efficacité et comment les renforcer ?

Les panélistes suivants présenteront les principaux résultats

Prof Ahmadou Aly Mbaye (LAPD/FASEG)

Pr Kako Nubukpo (Université de Lomé, Togo)

Dr. Rohinton Medhora, (Président CIGI, Commissaire CGET/INET)

Détails de l’évènement

Date: 30th January 2020

Heure: 10h45-11h15

Lieu : Institut Confucius, UCAD

Pour le programme de la table ronde, prendre contact avec :

-Professeur Ahmadou Aly Mbaye | <mbayealy93@yahoo.fr>

-Folashade Soule | folashade@ineteconomics.org |