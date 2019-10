El Hadj Malick Gueye félicite Macky pour…

El Hadji Malick Gueye félicite Macky pour ses retrouvailles avec Wade et la libération Khalifa Sall

Le Président de la République Macky Sall est-il en train d’appuyer sur le curseur de la décrispation de l’arène politique sénégalaise. Tout le laisse croire si l’on se fie à ses derniers actes. Et ce n’est pas l’ancien député libéral, El Hadji Malick Gueye qui va nous contredire. Face à une partie de la presse, il salue ces nouveaux faits estampillés Sall. A l’en croire : « Le Président Macky est un partisan de la paix, du dialogue. Il n’est pas un va-t-en-guerre et il vient de le prouver. L’histoire vient de lui donner raison. En bon gardien de notre Constitution, il s’est toujours gardé de se mêler des dossiers pendants en justice ce, pour garantir l’indépendance de nos magistrats. Aujourd’hui, après l’épuisement de tous les recours dans cette affaire Khalifa Sall, il a signé selon ses prérogatives constitutionnelles une grâce pour lui et codétenus. Il en avait fait de même lors du dossier de Karim Wade. Qu’on sache que ce n’est pas lui qui accuse, emprisonne et inflige des peines. Il y a des gens habilités à le faire », s’est expliqué le Président du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ». Malick Gueye, de s’en féliciter : « Nous nous réjouissons de la libération de Khalifa Ababacar Sall mais aussi des retrouvailles entre Macky et son père Wade. C’est, aujourd’hui, le Sénégal qui gagne. Le Président Macky aime le pays et il entend y laisser un souvenir positif et marquer à jamais les générations futures. Que tout le monde l’appui pour réussir cette noble mission ».