El Hadji Diouf : « Avant le jugement, Ousmane Sonko sera arrêté »

« Avant le jugement, Ousmane Sonko sera arrêté. C’est ce que la loi dit. Il est interdit de comparaitre libre en chambres criminelles. Si le jugement est programmé, le juge prend une ordonnance de prise de corps. C’est évident. Actuellement, on n’en est pas encore là. Si le jour du jugement est fixé, Ousmane Sonko sera envoyé en prison. La date sera connue dans quelques jours. C’est une grosse défaite pour la défense qui disait que c’est un dossier vide et qui ne devait même pas être renvoyé en jugement. On parlait d’un non-lieu. Des activités, des influenceurs… s’étaient lancés dans une campagne de dénigrement des juges alors qu’ils ne connaissent rien du dossier. L’instruction est secrète. C’est le procureur qui va arrêter une date pour le procès », a réagi l’avocat de Adji Sarr, Me El Hadji Diouf sur Emedia.