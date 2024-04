El Malick Ndiaye au président : « Je ne doute point que vous ferez un mandat fructueux »

Le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre et Mary Teuw Niane comme ministre Directeur Cabinet du Président. Il a également reconduit Omar Samba BA au poste de ministre Secrétaire général de la présidence. Des décisions qui, selon le Secrétaire national à la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, sont des preuves que le successeur de Macky Sall fera un mandat fructueux.

« J’ai le grand honneur de féliciter Son Excellence, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour avoir prêté serment ce mardi 2 avril 2024. Puissent votre leadership et votre dévouement apporter prospérité et unité à notre cher pays. Je ne doute point que vous ferez un mandat fructueux, empreint de sagesse et de réussite pour le bien-être de tous les Sénégalais et par delà pour le rayonnement du continent africain. J’en veux pour preuves vos très éclairées premières décisions relatives à la nomination de vos proches collaborateurs, que j’ai le grand plaisir de féliciter également : – Monsieur Ousmane SONKO, Premier Ministre, – Monsieur Mary Teuw Niane, Ministre DC Cabinet du Président., – Monsieur Omar Samba BA – Ministre Secrétaire Général de la présidence », a-t-il réagi.